16일 서울광장에서 열린 2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식 참석

CTS기독교TV 주최, 올해로 25년째 이어온 서울광장 대표 성탄 행사

봉 의원, 생명·소망·사랑·기쁨의 메시지 담아 시민들과 성탄의 의미 나눠

이미지 확대 지난 16일 서울광장 특설무대에서 열린 ‘2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식’에 참석한 봉양순 의원(가운데). 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 16일 서울광장 특설무대에서 열린 ‘2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식’. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울광장 성탄트리 점등식 참석

25년째 성탄축제, 나눔과 사랑 강조

이웃에 희망과 위로 전하길 발언

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서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원구)은 지난 16일 서울광장 특설무대에서 열린 ‘2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식’에 참석해 성탄의 기쁨을 나누고 시민들과 함께 희망의 메시지를 전했다.CTS기독교TV가 주최하고 서울시와 CTS문화재단이 후원한 이번 행사는 올해로 25년째 이어져 온 성탄축제로, 성탄트리 점등을 통해 성탄의 참된 의미를 되새기고 나눔과 사랑의 가치를 시민들과 함께 나누기 위해 마련됐다.이날 행사장에는 봉양순 의원과 오세훈 서울시장, 감경철 CTS기독교TV 회장, 이기용 기독교대한성결교회 총회장을 비롯한 정·교계 주요 인사와 시민 대표들이 자리를 함께했다.본 행사는 1부 기념음악회와 2부 성탄트리 점등식 순으로 진행됐다. 배우 진태현·박시은 부부가 사회를 맡은 기념음악회에서는 다채로운 출연진이 무대에 올라 성탄의 기쁨을 더했고, 이어진 점등식에서는 감사예배와 성탄 메시지 발표, 점등 세리머니와 대합창이 펼쳐졌다.올해 서울광장을 환히 밝힌 성탄트리는 폭 8m, 높이 19m 규모로 건립됐다. 초록·빨강·은색·금색 장식과 은하수를 연상시키는 조명 연출이 어우러져 생명과 소망, 사랑과 기쁨의 의미를 담아냈으며, 이번 점등식을 시작으로 서울 도심을 밝히며 시민들에게 따뜻한 연말 분위기를 선사할 전망이다.봉양순 의원은 “성탄의 빛이 단순히 서울광장을 밝히는 데 그치지 않고, 우리 주변의 어려운 이웃에게 희망과 위로를 전하는 빛이 되기를 바란다”며 “작은 관심과 따뜻한 안부 한마디가 누군가에게는 큰 힘이 될 수 있는 만큼, 시민 모두가 서로를 돌아보고 사랑과 나눔을 실천하는 연말이 되었으면 한다”고 말했다.이어 “우리 사회에 소외되고 외로운 이웃이 없는지 한 번 더 살피고, 모두가 따뜻하고 행복한 겨울을 보낼 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터