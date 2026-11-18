직장 내 괴롭힘 의혹 제기된 4급 직원 해외연수 적정성 집중 질의

1인당 약 7900만원 예산 편성…“공적 예산 투입되는 만큼 선정 과정 확인 필요”

의회사무처, 정식 징계 없었다고 답변… 조사·조치 내역은 개인정보 이유로 제출 거부

의회 본관 화재 위험 사건도 재점검… “직원 책임과 의회 안전관리 기준 명확히 해야”

이미지 확대 질의하는 유기훈 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 직장 내 괴롭힘 의혹 직원 해외연수 선발 검증

약 7900만원 공적 예산 배정 적정성 추궁

의회 본관 화재 위험 사건 후속 조치 점검

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서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)은 지난 16일 서울시의회 운영위원회 회의실에서 진행된 의회사무처 행정사무감사에서 직장 내 괴롭힘 의혹이 불거진 직원의 장기 해외연수 선발 경위와 의회 본관 화재 위험 사안의 후속 대처를 집중 추궁하며 공정한 인사 검증과 책임 행정을 요구했다.유 의원은 지난해 행정사무감사 당시 직장 내 괴롭힘 의혹을 받았던 의회사무처 4급 직원이 미국 장기연수 대상자로 선발된 점을 짚으며, 앞선 진상조사 결과와 연수자 선정 절차의 타당성을 따져 물었다.유 의원은 2026년도 서울시의회 장기 국외훈련 운영계획상 해당 연수에 약 7900만원의 공적 예산이 배정된 사실을 언급하며, 막대한 혈세가 쓰이는 사업인 만큼 선발 기준과 검증 과정을 투명하게 살필 필요가 있다고 강조했다.아울러 직장 내 괴롭힘 논란이 일었던 당사자에게 8000만원에 달하는 예산을 들여 해외연수 기회를 부여한 것이 합당한지 확인해야 한다며, 당시 조사 내용과 후속 처분이 명확히 공개돼야 인사관리의 공정성을 가늠할 수 있다고 지적했다.이에 대해 김용석 의회사무처장은 해당 직원이 정식 징계를 받은 이력이 없어 해외연수 자격 요건을 충족했다는 판단이 내려졌다고 해명했다. 다만 내부 조사 과정에서 일정 수준의 조치가 취해졌다고 설명하면서도, 세부적인 조사 경과와 처분 내역은 개인 신상 정보에 해당해 공개가 어렵다는 입장을 내놨다.유 의원은 행정사무감사를 통해 공적 예산이 투입되는 인사 결정의 적정성을 검증할 필요가 있다며 관련 조사 경과와 처리 결과에 대한 자료 제출을 요구했으나, 김 처장은 개인정보 보호 등을 이유로 제출이 어렵다고 답변했다.유 의원은 “조사 결과와 후속 조치에 대한 확인 없이 해외연수 대상자 선정이 적정했는지 판단하기 어렵다”라며 “개인정보 보호의 필요성은 존중하되, 의회의 정당한 감사와 예산 심사가 가능하도록 자료 제출 범위와 방법을 검토해야 한다”고 강조했다.이어 유 의원은 지난해 11월 국가등록문화유산인 서울시의회 본관에서 발생한 직원 부주의 관련 화재 위험 사건에 대해서도 후속 조치가 적절했는지 질의했다. 당시 언론에서는 직원이 촛불을 켜둔 채 자리를 비우면서 화재 위험이 발생했다는 의혹이 보도된 바 있다.이에 대해 김 처장은 관련 사건이 있었던 사실은 인정하면서도 일부 보도 내용은 과장됐으며, 대형 화재로 이어질 만한 상황은 아니었다고 설명했다. 또한 김 처장은 해당 직원에게 정식 징계 처분은 내려지지 않았지만 사안에 상응하는 조치를 취했다고 답변했다.다만 구체적인 조치 내용은 개인별 처분에 관한 사항이라는 이유로 밝히지 않았다. 유 의원은 “국가등록문화유산인 의회 본관에서 직원 부주의로 화재 위험이 발생했다는 사실 자체를 가볍게 볼 수 없다”라며 “사고 예방과 조직 기강 확립을 위해 관련 조치가 적절했는지 확인할 필요가 있다”고 지적했다.특히 유 의원은 “직장 내 괴롭힘 의혹과 화재 위험 사건 모두 직원 개인의 문제를 넘어 조직의 신뢰와 안전에 영향을 미칠 수 있는 사안이라며, 의회사무처의 인사관리 기준과 사고 발생 시 책임 및 후속 조치체계를 점검할 필요가 있다”고 강조했다.끝으로 유기훈 의원은 “직원들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하는 것과 잘못된 행위에 대해 합당한 책임을 묻는 것은 함께 이루어져야 한다”라며 “의회사무처는 공정한 인사관리와 책임 있는 조직 운영을 통해 직원들이 신뢰할 수 있는 근무환경을 만들어야 한다”고 촉구했다. 이어 “공적 예산이 투입되는 해외연수와 의회 안전에 관한 사안은 의회 차원의 검증이 필요한 만큼, 관련 자료의 확인 가능 범위와 후속 조치의 적정성을 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터