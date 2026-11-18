교통위원회 종합감사서 내부순환로 파단 강연선 잔여 물량 조속 개선 및 재발 방지 촉구

이용자 혼선 줄이기 위해 ‘마장램프’ 명칭을 ‘청계천(용두·신설동)램프’로 변경 제안

사고 빈발 청계천 진입도로 및 7~8년 방치된 장애인 이동권 민원, 유관기관 연계해 적극 해결 당부

주민 1700여 명 요구한 무학로(신설동·용두동)~왕십리 직결 버스노선, 내년 새학기 전 조정 촉구

이미지 확대 질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 내부순환로 파단 보강 조속 마무리 요구

마장램프 명칭 변경과 혼선 해소 제안

사고 구간 개선과 버스노선 조정 촉구

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서울시의회 교통위원회 이영남 의원(동대문1)은 지난 13일 교통위원회 종합 행정사무감사에서 내부순환로 구조물 안전 확보와 램프 명칭 변경, 상습 사고 구간 개선 및 지역 주민 숙원인 버스노선 조정 등 동대문구 일대 핵심 교통 현안 해결을 강력히 촉구했다.이날 이 의원은 먼저 내부순환로 안전 관리 문제를 도마 위에 올렸다. 이 의원은 내부순환로에서 발견된 파단(강연선 단선 등) 32본 중 현재 일부만 보수·개선이 완료된 상태라고 지적하며 시민 안전과 직결된 사안인 만큼 나머지 파단 구간에 대한 보강 작업을 조속히 마무리하고, 동일한 결함이 재발하지 않도록 근본적인 유지관리 대책을 마련하라고 주문했다.이어 도로 이용자의 혼선을 줄이기 위한 램프 명칭 변경도 제안했다. 이 의원은 현재 내부순환로 마장램프는 실제 진출입 위치와 주변 지리적 여건을 충분히 반영하지 못해 운전자들에게 혼동을 주고 있다며, 이를 청계천(용두·신설동)램프로 변경할 것을 공식 제안했다.또한 이 의원은 오랜 기간 방치된 지역 내 고질적인 교통안전·보행 민원에 대해 서울시의 소극 행정을 질타했다. 이 의원은 “내부순환로에서 청계천으로 이어지는 진입도로는 교통사고가 빈발하는 위험 구간이며, 장애인단체 등이 7~8년 전부터 지속해서 개선을 요청해 왔음에도 관계 기관의 소극적 태도로 해결이 지연되고 있다”면서 “이제는 서울시가 주도적으로 유관기관과 긴밀히 연계해 적극 행정으로 현장을 개선해야 한다”고 강조했다.마지막으로 이영남 의원은 동대문구 주민들의 오랜 숙원인 대중교통 접근성 개선을 강력히 요청했다. 이 의원은 “신설동·용두동 무학로 일대에서 왕십리 방면으로 직결 운행하는 버스노선 신설·조정을 요구하는 1700여명의 단체 민원이 제기되는 등 주민들의 통학·출퇴근 불편이 매우 크다”며 “학생과 시민들의 불편을 해소할 수 있도록 내년 새 학기 시작 전까지 버스노선 조정을 반드시 시정해 달라”고 거듭 촉구했다.이 의원은 “교통안전과 대중교통 편의는 시민의 일상과 직결된 기본권”이라며, “오늘 지적한 사안들이 단순 검토에 그치지 않고 실질적인 현장 개선과 노선 개편으로 이어질 때까지 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터