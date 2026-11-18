이영남 서울시의원 “따릉이 방치·과다거치 민원 급증… ‘회수율’보다 ‘시민 체감 불편 해소’ 집중해야”
수정 2026-11-18 11:06
입력 2026-11-18 11:06
최근 3년 따릉이 불편신고 1694건 중 ‘과다거치 통행불편’(32%)·‘자전거 방치’(17%) 절반 차지
방치자전거 회수율, 2024년 99%·2025년 98%에서 2026년 9월 현재 77%로 급감
서울시의회 교통위원회 이영남 의원(동대문1)은 지난 12일 서울시설공단 행정사무감사에서, 공공자전거 ‘따릉이’의 과다거치로 인한 보행 방해와 방치자전거 회수 지연 문제를 지적하고, 시민이 체감할 수 있는 대책 마련을 촉구했다.
이 의원이 서울시설공단으로부터 제출받은 ‘따릉이 이용시민 불편신고 접수현황’ 자료에 따르면, 2024년부터 2026년 9월까지 최근 3년간 접수된 전체 민원 1694건 중 ‘과다거치 통행불편’이 533건(32%)으로 가장 많았으며, ‘자전거 방치신고’가 286건(17%)으로 뒤를 이었다. 전체 불편 민원의 절반가량(49%)이 거리 위 자전거 적체와 방치 문제에 집중된 것이다.
이 의원은 “과다거치 문제는 지난 제339회 임시회 업무보고에서도 이미 개선을 요구했던 사안”이라며 공단의 미흡한 후속 조치를 질타했다. 또한 이 의원은 방치자전거 회수율 하락과 행정 통계와 현장 체감 간의 괴리도 도마 위에 올렸다. 공단 제출자료에 따르면 방치자전거 회수율은 2024년 99%(381대 중 378대 회수), 2025년 98%(423대 중 415대 회수) 수준이었으나, 2026년 9월 현재 77%(157대 중 121대 회수, 36대 미회수)로 크게 떨어졌다.
이에 대해 공단 측은 36대 미회수는 분실 초기 일시적 수치이며 일정 기간 경과 후 대부분 회수될 것이라고 해명했으나, 이 의원은 통상 회수 완료까지 걸리는 약 3개월의 방치 기간 동안 골목길이나 좁은 보도 위 자전거가 시민들의 통행에 심각한 피해를 주고 있다며, 공단은 높은 회수율 수치만 내세울 것이 아니라 신고부터 회수까지의 처리 시간을 획기적으로 단축해야 한다고 강조했다.
이 의원의 지적에 서울시설공단 이사장은 과다거치 발생 지역은 자전거 분산 배치와 함께 인근 거치대와의 통합 및 확대 설치 등을 다각도로 검토하고 있으며, 분실 자전거 역시 지속적인 추적과 회수 노력을 기울이고 있으나, 시민 불편을 최소화할 수 있도록 방치 기간 단축 등 실효성 있는 개선 대책을 마련해 최선을 다하겠다고 답했다.
끝으로 이영남 의원은 “따릉이는 시민 편의를 위한 공공서비스인 만큼, 거리 위에 방치돼 오히려 시민의 보행권을 침해하는 주객전도가 일어나서는 안 된다”며, “단순한 행정 수치 관리가 아닌 시민이 피부로 느끼는 불편을 줄이는 데 중점을 두고 현장을 개선해 달라”고 당부했다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 과다거치·방치자전거 민원 급증 지적
- 최근 3년 민원 절반가량이 적체·방치
- 회수율보다 처리시간 단축 필요 강조
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