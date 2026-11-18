약 1만 4000㎡ 공공부지, 시민을 위한 문화·녹지공간으로 전환 촉구

압구정 재건축과 연계한 문화시설 조성 및 한강 보행환경 개선 제안

“서울시·강남구에 도시계획 변경, 개발전략 반영, 주차 기능 조정 등 세 가지 정책 요구”

이미지 확대 지난 17일 제340회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하는 민경희 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 압구정428 공영주차장 복합문화공간 제안

근린공원 부지의 문화·휴식공간 전환 촉구

도시계획 변경과 규제 완화 검토 요구

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서울시의회 문화체육관광위원회 민경희 의원(국민의힘·강남1)이 지난 17일 제340회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 압구정동 428번지 공영주차장 부지를 시민의 숲과 미술관이 어우러진 복합문화공간으로 조성할 것을 촉구했다.민 의원은 압구정역 인근에 위치한 약 1만 4000㎡ 규모의 공공부지가 도시계획상 근린공원임에도 지상 주차장으로 활용되고 있는 현실을 지적하며, 시민을 위한 문화·휴식공간으로 전환해야 한다고 강조했다. 해당 부지는 1981년 학교와 공원으로 도시계획이 결정된 이후 2004년 공원과 주차장으로 변경됐으나, 현재까지 시민이 일상에서 문화예술을 즐기거나 휴식을 취할 수 있는 공간으로 활용되지 못하고 있다.민 의원은 “단순히 미술관 건물 하나를 더 짓자는 것이 아니라 서울의 소중한 공공부지를 지금보다 시민들에게 더 가치 있게 돌려드리자는 것”이라며 공공부지 활용에 대한 정책적 전환의 필요성을 제기했다.우선 공원과 문화시설이 조화롭게 어우러진 해외 및 국내 모범 사례로 일본 도쿄 우에노공원의 도쿄도미술관과 서울 노원구 등나무문화공원 내 서울시립 북서울미술관을 꼽으며 실현 가능성을 뒷받침했다.이어 구겐하임 미술관 건립을 계기로 세계적인 문화관광도시로 도약한 스페인 빌바오의 사례를 들며, 문화 인프라 확충이 시민의 삶에 활력을 불어넣는 것은 물론 관광 활성화와 지역경제 발전으로 이어질 수 있다고 역설했다.하지만 민 의원은 압구정428 부지가 현재 제2종 일반주거지역으로 묶여 있는 데다 공원시설 건폐율 및 높이 제한, 지구단위계획상 세부 문화시설 계획 미비 등 복합적인 규제로 인해 대형 문화공간을 들이기 어려운 실정이라고 진단했다. 이에 따라 실질적인 문화시설 건립이 이루어질 수 있도록 서울시가 도시계획 변경과 건축 규제 완화를 전향적으로 검토할 것을 촉구했다.더불어 민 의원은 반세기 만에 대규모 재건축을 맞이한 압구정의 전환기를 언급하며, 노후 주거지 정비와 발맞춰 녹지와 휴식처, 문화 공간 등 시민 체감형 공공 인프라도 함께 구축해야 한다고 강조했다. 나아가 압구정역을 출발해 미술관과 공원을 지나 한강까지 막힘없이 연결되는 보행 축을 완성한다면, 인근 주민은 물론 서울시민과 외래 관광객까지 즐겨 찾는 새로운 랜드마크로 자리매김할 것이라고 내다봤다.이를 위해 민 의원은 서울시와 강남구에 다음과 같은 세 가지 정책 과제를 추진해 줄 것을 당부했다. 첫째, 서울시는 대규모 문화시설 도입이 원활히 이루어지도록 도시계획시설 및 지구단위계획 변경과 건축 규제 조정을 전향적으로 검토해야 한다. 둘째, 강남구는 압구정428 개발 전략에 미술관 등 문화시설과 녹지공간 확충 방안을 구체적으로 담아내야 한다. 셋째, 서울시와 강남구는 재건축 이후 예상되는 주차 수요를 면밀히 분석해 기존 주차 기능을 합리적으로 개편하는 한편, 충분한 주민 소통과 의견 수렴 과정을 거쳐야 한다.이번 제안은 압구정의 재건축 과정에서 주거환경 개선을 넘어 문화예술과 자연이 공존하는 공공공간을 조성하고, 서울의 도시경쟁력을 높이기 위한 정책적 방향을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 민 의원은 “약 50년 만에 새롭게 태어나는 압구정에서 아파트만 새로워지는 것이 아니라 시민이 누리는 공공공간도 함께 달라져야 한다”며 서울시와 강남구의 적극적인 협력을 당부했다.끝으로 민경희 의원은 “압구정428을 서울의 새로운 문화적 자산으로 만들겠다”며 시민을 위한 복합문화공간 조성이 실현될 수 있도록 지속적인 의정활동을 이어 나가겠다는 의지를 밝혔다.류정임 리포터