김 대표의원 “정책으로 경쟁하고 실력으로 평가받는 시의회 만들 것”

소모적 정쟁 멈추고 대출 규제 합리화·재초환 재검토 등 ‘주거 사다리 복원’ 역설

55조 7000만원 내년도 예산 ‘3대 심사 원칙’ 제시… 청년 AI·민생경제·교육 중립성 강조

이미지 확대 18일 열린 제340회 정례회 제3차 본회의에서 제12대 서울시의회 출범 이후 첫 교섭단체 대표연설에 나선 김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 첫 교섭단체 대표연설에서 책임정치 강조

실사구시 바탕 정쟁 중단과 민생 개선 제시

주거·예산·교육 분야 시정 방향 구체화

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서울시의회 국민의힘이 다산 정약용 선생의 ‘실사구시(實事求是)’ 정신을 바탕으로 소모적인 정쟁을 멈추고 시민의 삶을 실질적으로 바꾸는 책임정치를 실현하겠다는 청사진을 제시했다.서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원(강남6)은 18일 열린 제340회 정례회 제3차 본회의에서 제12대 서울시의회 출범 이후 첫 교섭단체 대표연설에 나섰다.김 대표의원은 이날 연설에서 중앙정치의 대리전으로 변질된 소모적 정쟁을 멈춰야 한다고 촉구하며, ▲서울시민의 주거 사다리 복원 ▲‘G3 서울’ 도약과 민생경제 회복 ▲2027년도 예산안 심사 3대 원칙 ▲교육의 정치적 중립성 확립 등 주요 시정 방향을 구체화했다.이어 25개 자치구의 민원 키워드 분석 데이터를 근거로 내세워 시민의 눈높이와 동떨어진 정치 공방을 질타하고, 획일적인 부동산 규제가 초래한 서울의 주거 불안 실태를 날카롭게 지적했다.특히 “시민의 삶을 바꾸지 못하는 정치는 헛된 것”이라며 “실수요자 대출 규제 합리화와 재건축초과이익환수제 전면 재검토, 신속통합기획·모아타운의 인허가 지연 해소, 세계유산영향평가 기준 명확화 등을 통해 서울시민이 월세에서 전세로, 전세에서 내 집 마련으로 나아가는 주거 사다리를 반드시 복원하겠다”고 강조했다.이어 55조 7000억원 규모로 편성된 2027년도 서울시 예산안 심사 방향으로는 ▲비효율적 지출 철저 점검 ▲시민의 생명과 일상을 지키는 예산 확보 ▲미래세대 부담 전가 금지 등 ‘3대 심사 원칙’을 핵심 기준으로 꼽았다.구체적으로는 청년 50만명을 대상으로 AI 이용권과 맞춤형 교육을 제공하는 266억원 규모의 ‘청년 AI 성장권’ 사업을 내실 있게 추진하며, 소상공인과 자영업자의 고정비 부담을 덜고 야간경제 및 관광을 활성화하여 골목상권에 활력을 불어넣을 실효성 있는 예산을 편성할 방침이다.아울러 세계적 경쟁력을 갖춘 ‘G3 서울’ 비전을 앞당기기 위해 국민의힘 의원 38명 전원이 공동 발의한 주택 공급 및 교통 혁신 결의안(제1·2호 의안)을 의회에서 조속히 다뤄줄 것을 강력히 촉구했다.이와 함께 약 17조 7000억원 규모의 ‘약자와의 동행’ 예산이 실질적인 삶의 개선으로 이어지도록 장애인 권리중심 공공일자리 사업의 직무 기준과 투명성을 확보하는 합리적 대안을 모색하고, 서울교육청에는 기초학력 보장과 교권 보호, 개성 만월대 전시관 민간위탁 동의안 재검토 등 교육의 정치적 중립성 수호를 강력히 주문했다.김길영 대표의원은 연설을 마무리하며 “서울시민은 우리에게 정쟁의 대리인이 되라고 표를 주신 것이 아니라 서울의 문제를 해결하라고 표를 주셨다”며 “정책으로 경쟁하고 실력으로 평가받으며, 오직 서울시민의 삶을 얼마나 개선했는지로 승부하는 책임 의정을 펼치겠다”고 역설했다.류정임 리포터