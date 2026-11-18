1년·6개월 만기였던 두 건이 2045년으로 변경···SH 자료상 원금 회수는 2037년 하반기부터

노 의원의 출자전환 배제 요구에 오 시장 “SH 이사회가 판단하는 게 바람직”

이미지 확대 지난 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문을 하는 노성철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 SH 한강버스 대여금 605억원 만기 연장 질의

대여금 495억원·110억원 분할과 회수 시점 지적

출자전환 시 가치 차이 92억원, 안건은 없음

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서울시의회 노성철 의원(동작구·주택공간위원회)은 지난 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 한강버스에 대한 SH 대여금 605억원의 만기가 2045년으로 연장된 경위와 회수계획을 따져 물었다.노 의원은 SH공사 제출 자료를 인용해 총 605억 원 규모의 대여금이 각각 495억원과 110억원으로 나뉘어 있으며, 최초 약정 만기는 각각 1년과 6개월이었다고 지적했다. SH 자체 전망에 따르면 원금 회수는 은행 대출금 상환이 완료되는 2037년 하반기 이후에나 가능할 것으로 예상된다.이와 함께 SH가 발주한 용역 결과, 200억원을 대여금 형태로 계속 유지하면 740억원의 가치가 산출되나 운영사 주식으로 출자전환할 경우에는 648억원으로 평가되어 두 시나리오 간에 92억원의 차이가 발생한다고 밝혔다. 다만 SH 측은 현재 검토 중인 출자전환 안건은 없다는 입장을 내놓았다.오 시장은 대여금 전액을 회수할 수 있을 것으로 본다며 주말 요금 인상이나 광고 수입 증가 가능성을 근거로 들었다. 출자전환을 추진하지 않겠다고 약속해 달라는 요구에는 전환 규모별 효과를 종합해 SH 이사회가 판단하는 게 바람직하다고 답했다.노성철 의원은 서울시에 2045년까지 원금을 얼마씩 돌려받을 수 있는지, 약정 기한에 회수하지 못한 돈이 생기면 누가 어떻게 부담할지 밝히라고 요구했다.류정임 리포터