출근 시간대 운항 전무·여의도 환승 불편… 대기표 없으면 최대 88분 대기

서울연구원 조사 결과 이용객 95.8%가 ‘관광·여가’… ‘출퇴근’은 0.9% 그쳐

서울시 “여가 결합 신종교통” 설명에 노 의원 “관광유람선 적자 시내버스 기준 보전 재고해야”

이미지 확대 제340회 정례회 시정질문에서 오세훈 서울시장을 상대로 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 출근 운항 부재와 긴 배차 간격 지적

관광·여가 이용 95.8% 설문 결과 제시

재정 지원 재고와 결손보전금 유예 촉구

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 시정질문에서 오세훈 서울시장을 상대로 서울시가 수상대중교통으로 추진해 온 ‘한강버스’가 본래의 교통 기능을 상실한 채 사실상 관광 유람선으로 전락했다고 강력히 질타했다.노 의원은 이날 질의에서 “한강버스가 ‘대중교통의 육성 및 이용 촉진에 관한 법률」상 노선과 시간표라는 형식적 요건은 갖추었을지 몰라도, 수백억원 이상의 세금을 투입한 만큼 실제 시민들의 출퇴근길과 일상적 이동 수요를 제대로 감당하고 있는지 의문”이라고 지적했다.한강버스는 당초 김포골드라인의 혼잡도를 완화하기 위해 도입되었으나 정작 아침 출근 시간대 운항이 전혀 없고 배차 간격도 1시간에 이른다. 마곡에서 잠실까지 한 번에 이동하지 못하고 여의도에서 내려 다시 갈아타야 하는 구조이며, 대기표가 소진되면 탑승 자체가 불가능하다. 환승 대기 시간은 최대 44분에 달하고 연계 선박이 없는 시간대에는 최대 88분까지 기다려야 하는 등 이용 편의가 크게 떨어진다는 지적이다.실제 이용 행태 역시 조사 결과로 확인되었다. 서울연구원이 탑승객 2107명을 대상으로 실시한 설문에서 전체의 95.8%가 관광과 여가를 목적으로 이용했다고 답했다. 반면 사업의 본래 목적인 출퇴근 이용 비율은 0.9%에 불과한 것으로 나타났다.이에 대해 오 시장은 마곡부터 잠실까지 운항 데이터를 분석한 결과 여의도 승하차 수요가 가장 많아 중간 기점을 두고 양방향으로 나누어 운영하는 것이 효율적이라는 보고를 받았다고 설명했다. 또한 한강버스는 단순 이동 수단을 넘어 관광과 힐링, 여가 기능이 결합된 복합적인 신종 교통수단인 만큼 앞으로 운항 시간과 배차를 늘려 대중교통 기능을 보완해 나가겠다고 밝혔다.그러나 노 의원은 “이용객의 95.8%가 경치를 즐기러 온 관광객인 상황에서 놀러 온 분들이 만족한 것을 대중교통 기능이 입증된 근거로 볼 수 있겠느냐”며 “대중교통의 기능보다 관광사업의 성격이 큰 사업의 적자를 왜 시내버스와 같은 기준에 맞춰 세금으로 메워주어야 하는지 이해할 수 없다”고 비판하였다.시정질문 직후 서울시는 보도참고자료를 배포하여 “여의도 중심의 구간 분할 운항은 운영 효율을 높이기 위한 조치이며, 수상대중교통은 본래 여가·관광·힐링 기능을 포함하는 특성이 있다”고 해명하였다. 이에 대해 노 의원은 “효율성을 핑계로 출근 시간 운항을 포기하고 시민들에게 최대 88분의 환승 대기를 강요하는 것이 무슨 시민 편익 행정이냐”며 “95.8%의 관광객 비율을 ‘하이브리드 특성’으로 포장해 혈세 적자를 정당화하려는 변명에 불과하다”고 일침을 가했다.끝으로 노연수 의원은 “파행 운항을 정상화하고 엄격한 대중교통 기준을 충족할 때까지 수백억원의 운항결손보전금 지급을 전면 유예해야 한다”며 “무늬만 대중교통인 간판을 내리고, 주식회사 한강버스가 민간기업으로 자립하여 지속적인 세금 부담의 사슬을 끊어야 한다”고 강력히 촉구했다.류정임 리포터