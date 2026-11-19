세줄 요약 법적 근거 없는 학교용지 방침 철회 촉구

오세훈 시장, 방침 근거 질문에 즉답 못함

교육부 위법·부당 의견과 재산 문제 제기

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서울시의회 교육위원회 소속 김정우 의원(더불어민주당·관악5)이 오세훈 서울시장이 시행한 학교용지 관련 방침의 위법성을 지적하며 철회를 촉구했다. 오 시장은 해당 방침의 법적 근거와 내용에 대한 질문에 “구체적으로 파악하지 못하고 있다”며 실무 부서에 답변을 넘겼다.김 의원은 17일 취임 후 첫 시정질문에서 2023년 10월 수립된 「서울시장 방침 제127호(학교시설 결정방안 개선)」가 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」과 「지방교육자치법」의 취지에 어긋난다고 지적했다.현행 학교용지법은 300가구 이상 개발사업 승인 시 시·도지사가 학교용지 도시·군관리계획을 지체 없이 입안하도록 규정하고 있으며, 개발사업자가 학교용지를 무상 공급하면 학교용지부담금을 면제하도록 하고 있다.그러나 서울시 방침 제127호는 학교 수요가 있는 부지를 우선 공공공지로 지정하고, 교육부 중앙투자심사 통과 이후에야 학교용지로 변경하도록 했다. 이 과정에서 동일 가액의 교육청 재산을 맞교환 조건으로 내걸었다. 교육부도 2024년 4월 해당 방침이 위법·부당한 것으로 보인다는 의견을 회신한 바 있다.김 의원은 “중앙투자심사 통과를 학교용지 결정의 선행조건으로 둔 규정은 법률 어디에도 없다”며 “매입의 경우 서울시가 절반을 부담해야 하고, 기부채납이라면 교육청이 별도로 부담할 비용이 없는데도 교육청 재산을 동일한 가치만큼 내놓으라는 구조”라고 비판했다.실제로 해당 방침은 둔촌주공과 한남3구역에서 공공공지 전환을 둘러싼 주민 반발과 행정 번복을 초래했으며, 현재 잠실주공5단지도 같은 문제를 겪고 있다고 지적했다.특히 김 의원은 서울시가 올해 10월 목동 등 대규모 정비사업을 이유로 교육청에 학교용지 조기 확보를 요청하면서도 같은 공문에 방침 제127호를 적용하도록 요구한 점을 문제 삼았다. 그는 “학교용지 확보를 서두르라고 하면서 기존 조건은 그대로 유지하는 것은 가속페달과 브레이크를 동시에 밟으라는 것과 같다”고 꼬집었다.김 의원은 시정질문에 앞서 두 차례 담당 부서에 방침의 위법성과 문제점을 전달했지만, 오 시장은 첫 질문부터 명확한 답변을 내놓지 못했다.방침 제127호의 법적 근거를 묻는 김 의원의 질문에 오 시장은 “구체적으로 파악하지 못하고 있어 답변하기 어렵다”며 “실무 국장인 주택실장이 설명하도록 하겠다”고 말했다.김 의원이 “서울시장의 방침으로 정해진 사안인데 시장이 내용을 전혀 모르고 있느냐”고 지적하자 주택실장이 보충 설명에 나섰다. 이후 다시 답변석에 선 오 시장은 “정비사업 지연을 방지하기 위해 고육책으로 만든 지침 같은데, 즉답보다는 연구해 보겠다”고 답했다.이에 김 의원은 “문제는 이 방침 자체가 법률에 없는 초법적 절차라는 점”이라며 “법률가인 시장께서 법에 정해진 원칙대로 처리해 달라”고 재차 촉구했다.김 의원은 서울시와 교육청 간 학교 부지 소유권 불일치 및 재산 관리 문제도 집중적으로 제기했다.현재 교육청이 사용하는 서울시 소유 재산은 178필지, 1조1923억 원 규모로 105개 공립학교가 이용하고 있다. 반대로 서울시는 교육청 소유 재산 303필지, 2836억 원을 풍물시장과 꿈나무마을, 도로 등으로 사용 중이다.「공유재산법」 제12조 단서와 법제처 해석에 따르면 같은 지방자치단체 내 공용·공공용 재산은 심의를 거쳐 무상 이관할 수 있다. 하지만 교육청이 사용하는 시유재산 90건은 12개 부서와 4개 회계에 분산돼 있으며, 학교 부지만 해도 50개교의 재산이 8개 부서에 나뉘어 있다. 최근 10년간 이관을 완료한 사례는 5건에 불과하다.재산 정리가 지연되면서 상일초는 교내 124㎡ 규모의 시유지 문제로 지난 2월 신청한 개축 협의가 12월에야 협약을 앞두고 있으며, 청담고는 재산 이관 차액 653억7000만 원을 10년간 분납하고 있다.서울고 부지는 시유지만 6만9234㎡로 약 2만1000평에 달하며, 가액은 5159억 원이다. 이는 교육청이 사용하는 시유지 전체 가액의 43%에 해당한다. 교육청은 1978년 환지 과정에서 해당 토지를 매입했으나 2년 전 서울시 명의로 등기됐다고 설명했다.정근식 교육감도 “서울시 담당 부서가 흩어져 있어 실무자들이 누구와 상의해야 할지조차 모르겠다는 고충을 토로한다”고 밝혔다.학교 재산을 총괄·조정하는 주체가 있는지 묻는 김 의원의 질문에 오 시장은 “서울시 입장에서는 그동안 큰 필요성을 느끼지 못했다고 보는 게 정확할 것 같다”며 “필요할 때마다 협조는 잘되는 편”이라고 답했다.김 의원은 현장 상황은 다르다며 내년 1분기까지 ‘부시장 직속 서울시·교육청 학교재산 정리 TF’를 구성할 것을 제안했다. TF를 통해 ▲상호 점유 재산 전수조사 ▲100㎡ 미만 소규모 시유지 일괄 정리 ▲상호 점유 부지 등가 교환 ▲서울고 등 대규모 재산의 취득 경위 확인 및 무상 이관·정산을 단계적으로 추진하자는 것이다.김 의원은 정근식 교육감에게 교원 처우 개선을 위한 정책 과제도 제안했다.초등교사 초임이 OECD 평균보다 구매력평가 기준 10% 이상 낮고, 교직수당은 26년째 월 25만 원에 머물러 있다는 점을 지적했다. 또한 경력 5년 미만 초등교사의 59.1%가 정년까지 재직할 의향이 없는 것으로 나타났다며 교원 처우 개선의 필요성을 강조했다.이에 ▲교직수당 현실화 ▲평교사 직급보조비 신설 ▲저연차 처우 개선 정책의 교원 적용 ▲보수 결정 과정에 교원단체 참여 보장 등 4대 과제를 시도교육감협의회 공동 건의사항으로 추진할 것을 요청했다. 정 교육감은 “내년 상반기 시도교육감협의회에서 협의되도록 노력하겠다”고 답했다.김정우 의원은 “땅의 주인을 따지는 동안에도 아이들은 자라며, 아이들은 기다려 주지 않는다”며 “서울시와 교육청은 한 지붕 아래 있는 기관인 만큼 법률에 없는 조건을 붙인 학교용지 방침을 철회해야 한다”고 강조했다.이어 “양 기관이 한 테이블에 앉아 실질적인 재산 정리 일정과 추진 결과를 의회에 보고해야 한다”고 촉구했다.김태이 리포터