세줄 요약 도림천 대심도 터널 공사현황 점검

공정관리 강화와 기간 단축 필요 강조

침수 예방대책·주민 불편 최소화 요청

이미지 확대 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 건설사업 추진현황 및 침수 대응대책 점검회의

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서울특별시의회 도시안전건설위원회 공우석 의원(더불어민주당·관악1)은 지난 18일 서울시 물순환안전국 치수안전과와 도시기반시설본부 관계자로부터 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 건설사업 추진현황과 침수 대응대책을 보고받고, 철저한 공정관리와 침수 예방대책 강화, 공사장 주변 주민 불편 최소화를 당부했다.도림천 일대 대심도 빗물배수터널은 집중호우 시 도림천 등 주요 하천의 빗물을 지하 대형 터널에 일시 저장해 하천 수위 상승과 주변 지역의 침수 피해를 줄이기 위한 핵심 방재시설이다. 서울시는 2030년 완공을 목표로 사업을 추진하고 있으며, 현재 주요 지점에서 굴착 공사를 진행하고 있다.이날 공 의원은 사업 기간 조정 경위와 공정 진행 상황을 점검하고, 대규모 공사의 원활한 추진을 위해 관계기관 간 긴밀한 협조와 체계적인 공정 관리가 필요하다고 강조했다. 특히 행정 절차 지연이나 현장 여건 변화 등 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 변수에 선제적으로 대응해 공사 기간을 최대한 단축할 것을 주문했다.공 의원은 “서울 곳곳에서 대규모 공사가 진행되고 있지만, 공사를 시작하는 것만큼 중요한 것은 제때 마무리하는 것”이라며 “도림천 대심도 빗물배수터널은 주민 안전과 직결되는 사업인 만큼 신속하고 철저한 공정 관리를 통해 조속히 완공될 수 있도록 힘써달라”고 당부했다.대심도 빗물배수터널 완공 전까지의 침수 대응 체계에 대한 점검도 이어졌다. 공 의원은 노후 하수관로와 침수 취약 지역이 많은 관악구의 지역적 특성을 고려해 하수관로 정비와 빗물저류시설 관리, 침수 예·경보 및 취약계층 대피 체계 등 기존 방재대책도 지속적으로 보완해야 한다고 강조했다.그는 “관악구는 집중호우로 인한 침수 피해를 여러 차례 겪어온 지역”이라며 “대심도 빗물배수터널이 완공되기 전에도 주민들이 안심할 수 있도록 노후 하수관로 정비와 기존 방재시설 관리에 더욱 세심한 관심을 기울여 달라”고 말했다.공사장 주변 주민들의 생활 불편을 최소화하기 위한 대책도 요청했다. 공 의원은 공사 과정에서 발생할 수 있는 소음과 진동, 통행 불편 등을 줄이는 한편, 현장 책임자들이 주민 의견을 직접 듣고 제기된 불편 사항에 적극적으로 대응해야 한다고 주문했다.공우석 의원은 “도림천 대심도 빗물배수터널은 서울 서남권 주민들의 침수 피해를 줄이기 위한 중요한 사업”이라며 “공사가 진행되는 동안에도 주민 안전과 생활 불편을 세심하게 살피고, 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 관심을 갖겠다”고 밝혔다.김태이 리포터