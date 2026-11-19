세줄 요약 운송수입 3.9%·부대사업 86.8% 지적

선박·선착장 확대 계획의 무리함 비판

재정지원 한도와 민간투자 계획 문제 제기

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서울특별시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 시정질문에서 오세훈 시장의 역점사업인 한강버스의 무리한 확장 계획과 본말이 전도된 상업화 추진을 강하게 비판했다.노 의원은 2025년 기준 한강버스 전체 매출 중 본업인 운송수입은 3.9%에 그친 반면, 편의점·카페 등 식음료(F＆B) 부대사업이 86.8%를 차지하는 기형적 구조를 지적했다. 또 미래한강본부 내부 방침서에서 적자 확대를 인정하면서도 대중교통 기능 강화 대신 팬미팅·대관·상업시설 등 ‘선착장 장사’ 수익 모델 발굴 용역에만 매달리고 있다고 질타했다.아울러 완전자본잠식 상태에서 SH공사 1000억원대 차입금으로 버티고 있음에도, 선박을 12대에서 24대로, 선착장도 2배 가까이 늘리겠다고 발표한 점을 문제 삼았다.노 의원은 “실제 민간투자 의사를 밝힌 기업이 누구인지 구체적 계획조차 없는 상태”라며, “기존 사업의 재무건전성조차 확보하지 못한 채 시설부터 2배로 늘리겠다는 것은 건설비와 감가상각비로 인한 ‘적자 폭탄’을 자초하는 꼴”이라고 목소리를 높였다.이에 대해 오세훈 시장은 “광고 수입이나 식음료 부대사업으로 수익을 창출해 시민들이 3000원이라는 저렴한 요금으로 이용할 수 있도록 사업 구조를 설계한 것”이라며, “2028년 말까지 경영실적을 보아 자립하게 되면 민간투자를 끌어들여 확대해 나가겠다”고 답변했다.그러나 노 의원은 “3년 내 흑자를 자신하면서 최대 500억원의 재정지원 한도설정을 추진하는 것 자체가 집행부 스스로 사업의 위험성을 인정하는 모순”이라며, “민간의 실패를 세금으로 메워주는 부당한 실시협약을 당장 폐기하고 재정 지원 타당성을 원점에서 재검토해야 한다”고 거듭 촉구했다.신성은 리포터