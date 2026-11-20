세줄 요약 SH 임대주택 화재안전의 연기 중심 전환 제안

화재대피지연 동 지정과 우선 예산 투입 주장

스프링클러 분포·입주민 특성 우선 파악 요구

이미지 확대 오중석 서울시의원

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서울특별시의회 오중석 의원(더불어민주당, 동대문구)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 주택공간위원회 SH공사 행정사무감사에서 SH 임대주택의 화재안전 대책을 연기 확산과 대피 지연 방지 중심으로 전환해야 한다고 강조했다. 오 의원은 화재 발생 시 대피가 늦어지는 동을 ‘화재대피지연 동’으로 지정하고, 해당 건물에 예산과 안전대책을 우선 투입할 것을 제안했다.오 의원은 2023년 성탄절 새벽 발생한 도봉구 방학동 아파트 화재를 사례로 들었다. 당시 화재는 3층에서 발생했지만, 10층에 거주하던 30대 주민이 11층 계단에서 연기 흡입으로 숨졌다. 계단 방화문이 열려 있었던 것으로 알려지면서 연기 확산을 막는 건물 관리의 중요성이 제기됐다.한국소방안전원 웹진에 게재된 2014~2018년 공동주택 화재 사망원인 분석에 따르면 사망자의 77.9%가 연기·유독가스와 관련된 피해를 입었다. 소방청 자료에서도 2023~2025년 아파트 화재 인명피해의 약 39%가 화재가 발생하지 않은 세대에서 대피하던 중 발생한 것으로 나타났다. 이에 소방청은 2024년 1월 아파트 피난요령을 ‘불나면 살펴서 대피’로 변경했다.오 의원은 SH공사가 2025년 6월 소방재난본부와 노후 임대주택 화재안전 협약을 체결하고, 하계5단지 화재 실증을 통해 전용 11평 기준 자동확산소화기 4대 설치 필요성을 확인한 점과 필로티 구조 매입임대 2499개 동 중 비상탈출구가 없는 24개 동을 우선 보강하기로 한 점을 언급했다. 다만 “숫자로 답하기 시작한 것은 평가하지만, 이제는 그 숫자를 세는 단위와 기준을 바꿔야 한다”고 말했다.2025년 말 기준 SH 임대주택 24만 6538세대 중 13만 2211세대(53.6%)에는 스프링클러가 설치되지 않았다. SH공사는 2029년 상반기까지 해당 세대에 자동확산소화기 4대와 감지기 1대를 설치할 계획이다. 모든 세대에 적용할 경우 약 52만 9000대가 필요할 것으로 추산된다.이에 대해 오 의원은 “자동확산소화기는 세대 내 화재를 진압하는 장비일 뿐 계단과 복도를 통해 확산하는 연기를 막지는 못한다”며 “스프링클러 미설치 세대가 어느 동에 집중돼 있는지, 계단이 몇 개인지, 거동이 어려운 입주민이 어느 층에 거주하는지부터 파악해야 한다”고 지적했다.이어 현행 화재안전 제도는 지역과 대상자, 시설 유형을 기준으로 지원 대상을 정하고 있지만, 화재 발생 시 대피가 지연될 수 있는 건물을 별도로 지정해 관리하는 체계는 부족하다고 설명했다. 특히 건물 내 계단과 복도, 세대, 복지시설, 상가, 주차장 등을 통합적으로 관리할 필요가 있다고 강조했다.구체적으로 스프링클러 설치 여부, 건물 층수와 계단 및 방화문 관리 상태, 복도식·계단식 등 건물 구조, 거동이 어려운 입주민 비율, 준공 연도 등 5개 항목을 기준으로 평가해 2027년 상반기 ‘화재대피지연 동’을 시범 지정하자고 제안했다.지정된 동에는 거동이 어려운 입주민의 저층 배정과 대피 도우미 운영, 119 화재대피안심콜 가입 안내를 비롯해 계단 방화문 자동폐쇄장치와 도어클로저 점검·교체를 우선 추진하도록 했다. 또한 층별 대피 물자와 대피용 마스크 확보, 주차장 소화수조 및 세대 대피공간 점검, 동별 대피계획 수립과 대피시간 측정도 제안했다.스프링클러 설치 역시 위험도에 따라 우선순위를 정해야 한다고 강조했다. 오 의원은 SH공사가 간이 스프링클러 설치비로 한 곳당 750만 원, 전체 약 1조 원이 소요된다는 이유로 사업 추진에 어려움을 밝힌 데 대해 “전체를 한꺼번에 설치하기 어렵다면 건물 구조와 입주민 특성상 대피가 늦어질 수 있는 곳부터 설치해야 한다”며 “위험도에 따라 연차별 예산을 편성하고, 연기 확산을 줄일 수 있는 제연형 스프링클러도 우선 검토해야 한다”고 말했다.끝으로 오 의원은 SH공사에 ▲스프링클러 미설치 세대의 동별 분포와 거동이 어려운 입주민의 고층 거주 현황 ▲연기를 반영한 동별 대피 지연 평가 및 시범 지정 ▲지정 동의 계단 방화문과 세대 대피공간 점검 결과 ▲스프링클러 우선 설치 대상과 소요 예산 ▲동별 대피계획 및 대피시간 측정 결과를 2027년 상반기까지 주택공간위원회에 보고할 것을 요구했다.오 의원은 “불을 끄는 것은 장비지만, 사람을 살리는 것은 연기를 피해 빠져나올 수 있는 건물”이라며 “서울시가 소유한 임대주택부터 건물 단위의 화재 대피 안전기준을 마련해야 한다”고 강조했다.김태이 리포터