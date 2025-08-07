김동연 지사, 김민석 총리 만나 ‘미군반환공여지’ 등 논의

김 지사, 李 대통령 “특별한 희생에 특별한 보상”에 공감
구윤철 부총리 만나 경기도 주요 현안에 대한 국비 지원 요청
김동연 경기도지사는 7일 김민석 국무총리를 만나 ‘미군반환공여지 개발’ 등과 관련한 협력 방안을 논의했다. 또 구윤철 경제부총리에게 경기도 주요 현안에 대한 국비 지원을 요청했다.
김 지사는 국무총리, 경제부총리와의 잇단 면담에서 “경기도가 이재명 국민주권정부의 성공을 위한 제1의 국정 파트너 역할을 하려 한다”라고 강조했다.
김 지사는 이날 정부서울청사에서 열린 김민석 국무총리와의 면담에서 ‘주한미군 반환공여구역’ 개발 문제와 ‘평화’, ‘기후’ 등 세 가지 어젠다를 주제로 경기도와 정부 간 협업방안에 대해 의견을 나눴다.
이 자리에서 김 지사는 이재명 대통령의 공약사항이자 경기북부대개조 프로젝트와 관련이 있는 주한미군 반환공여구역 개발에 주도적으로 나서겠다고 밝혔다. 김 지사는 이재명 대통령의 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’ 방침을 언급하면서 “경기북부는 지난 70년간 머리에 북한을 이고 살았는데, 이제 대통령 말씀대로 반환공여지 개발에 성공할 경우 완전히 판을 바꿀 수 있다”라고 설명했다. 이에 대해 김 총리는 경기북부의 잠재력을 평가하면서 깊은 공감으로 화답했다.
김 지사는 또 오는 8.15 광복 80주년 행사부터 9.19 평양공동선언 7주년까지 한반도 평화 체계를 구축하기 위한 정부 역할에 적극 동참하겠다고 약속했다.
‘기후’와 관련해선 경기도의 기후테크 클러스터 조성, 경기RE100 및 경기도가 최초로 도입한 기후보험 등을 소개하며 기후위기 해결을 위해 경기도와 정부가 적극 협력할 것을 제안했고, 김 총리도 동감했다.
김 지사는 김 총리 면담에 앞서 구윤철 경제부총리를 만나 미군반환공여지 개발 문제가 이재명 대통령의 어젠다임을 설명하고 협력을 요청했다.
또 세월호 추모시설 건립 지원 예산 100억 원과 안산 트라우마센터(안산마음건강센터) 운영 예산 70억 원을 전액 국비로 지원해 달라고 건의했다. 김 지사가 “세월호는 윤석열 정부에서 지지부진했던 사업”이라고 설명하자 구윤철 부총리는 지원에 긍정적인 답변을 했다.
김 지사는 또 자연 재해위험 개선과 교통 인프라 확충 등 경기도 주요 현안 3건에 대한 국비 지원을 요청했다.
경기도가 국비를 신청한 핵심사업 3건은 ▲자연 재해위험 개선지구 정비사업 ▲대광위 광역버스 준공영제 사업 ▲옥정~포천 광역철도 건설사업 등이며 국비 요청액은 3,550억 원이다.
김 지사가 경제부총리 시절 구 부총리는 기획재정부 핵심 요직인 예산실장을 맡아 서로 손발을 맞춘 바 있다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지