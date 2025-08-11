김동연, “조국 전 대표 특별사면 환영···국민통합 계기 될 것”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

김동연 경기도지사가 “조국 전 조국혁신당 대표의 특별사면을 진심으로 환영한다”라고 밝혔다.김 지사는 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “(조국 전 대표의 사면은) 개인의 회복을 넘어 정치보복의 고리를 끊어내는 국민통합의 계기가 될 것”이라며 이같이 적었다.이어 “윤석열 내란 정권의 조기 종식 과정에서 조국 전 대표에게 빚을 졌다”며 “이번 사면으로 조국 전 대표는 국민께 빚을 지게 됐다”라고 썼다.그러면서 “(조국 전 대표가)이재명 정부와 대한민국의 성공, 나아가 새로운 대한민국으로의 대전환을 위해 역할과 책임을 다해줄 것이라 기대한다”라고 덧붙였다.정성호 법무부 장관은 11일 오후 서울 정부서울청사에서 조국 전 조국혁신당 대표 부부, 최강욱 전 더불어민주당 의원, 윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감, 정찬민 전 국민의힘 의원, 홍문종 전 새누리당 의원, 심학봉 전 의원, 은수미 전 성남시장 등이 포함된 8·15 광복절 특별 사면 명단을 발표했다.안승순 기자