문인 광주 북구청장 “회복과 성장에 집중… 주민의 삶을 바꾸는 대전환 특구 만들 것”

이미지 확대 문인 광주 북구청장이 12일 서울신문과의 인터뷰에서 민선 8기의 성과와 비전을 설명하고 있다.

2025-08-13 24면

“민선 8기, 지금까지 시간은 주민의 삶을 바꾸는 대전환의 연속이었습니다. 앞으로 남은 임기 동안 회복과 성장, 행복을 완성하는 데 집중해 ‘더 나은 내일을 향해 나아가는’ 북구를 만들겠습니다.”재선 구청장으로서 8년째 광주 북구를 이끄는 문인 북구청장이 추구하는 구정의 최대 목표는 ‘주민이 행복한 북구’를 만드는 것이다. 올해 들어 이재명 정부의 국정 기조에 발맞춰 민생경제 회복과 기본사회 실현을 최우선 과제로 삼아 구정에 매진하는 문 구청장을 12일 만나 성과와 비전을 들어봤다.-민선 8기 출범 4년째다. 성과를 평가한다면.“지난 3년간 지역민에게 더욱 가깝게 다가가 겸손한 자세로 의견을 경청하고 이를 구정에 적극 반영해 왔다. 특히 열악한 재정 여건을 극복하기 위해 국회와 중앙부처를 수시로 방문하며 긴밀하게 소통해 왔다. 이 같은 노력의 결과로 광주 자치구 중 유일하게 ‘6년 연속 예산 1조원 시대’를 열어젖혔으며 지난 2019년부터 13회 연속으로 ‘예산 신속 집행 최우수기관’으로 선정됐다. 또 민선 7기부터 각종 평가와 공모에서 총 745회 수상, 3000억원이 넘는 사업비를 확보해 주민 체감형 사업에 과감히 투자했다.”-평소 기본사회 실현을 강조해 왔다.“기본의료와 기본주거 두 가지 분야에 초점을 맞춰 정책을 추진한다. ‘전 국민 주치의제’와 ‘사회주택’ 조성이 대표적이다. 전 국민 주치의제는 고령화와 만성질환 증가에 따라 1차 의료기관의 의사를 주치의로 지정, 지역민들에게 맞춤형 의료서비스를 제공하는 제도다. 사회주택은 사회 취약계층이 저렴한 임대료로 장기간 거주할 수 있는 주거환경을 제공하는 사업이다. 단순 임대주택을 넘어 ‘주거와 복지가 통합된 플랫폼’으로 만드는 게 목표다.”-최근 지역화폐가 인기다. 북구가 발행한 ‘부끄머니’ 반응은.“요즘 지역 골목상권 상황은 심각하다. 부끄머니는 현금 지원이 아닌 지역 내 소비를 유도하는 구조다. 1인당 최대 50만원을 15% 할인된 가격으로 구매해 북구 내 전통시장과 골목상권에서만 사용하도록 설계돼 소상공인의 매출 증가로 연결되고, 이는 다시 세수 증가로 이어지는 선순환 구조가 나타날 것으로 기대한다.”-지역 내 중소기업의 해외 판로개척 지원 정책이 눈에 띈다.“지역경제 활성화를 위해 2023년부터 중소기업의 해외 판로개척을 적극 지원하고 있다. 특히 계약으로 이어질 수 있도록 현장 중심 수출상담회와 국가별 맞춤형 지원을 강화했다. 지난 6월 광융합 산업을 중심으로 총 12개 기업이 참여한 무역촉진단을 베트남과 태국에 파견, 1750만 달러 규모의 수출 계약과 370만 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결하는 등 역대 최대 실적을 달성했다. 2023년 이후 지금까지 모두 5차례 해외 시장 개척 지원을 통해 총 5731만 달러 규모의 수출 성과를 거뒀다.”-민선 7기부터 추진해 온 ‘생활 SOC 조성’ 사업은 어디까지 왔나.“주민 누구나 도보 10분 거리에서 문화생활이 가능하도록 생활 인프라를 대규모로 구축했다. 지난 6년간 총 1400억원을 투입해 생활인프라 10곳, 총 31개의 생활 SOC 시설을 조성했다. 북구문화센터와 북구종합체육관, 오치복합커뮤니티센터, 공공도서관 3곳 등이 대표적이다. 이들 시설은 독서와 운동, 여가 공간으로서 주민 삶의 질을 높이는 생활인프라로 자리잡았다.”-민선 8기 남은 임기를 어떻게 채워 나갈 계획인가.“그동안 준비한 정책들을 주민이 체감할 수 있는 성과로 완성해 나가겠다. 지금까지 쌓아 온 탄탄한 기반 위에 주민 생활과 밀접한 정책들을 쌓아 올려 ‘일상에서 체감할 수 있는 기분 좋은 변화’를 만드는 일에 집중하겠다. 이재명 정부의 최우선 국정과제도 민생경제 회복인 만큼 지역 경제 활성화를 위해 총력을 다하겠다.”광주 홍행기 기자