건설현장 찾은 김동연, “일터에서 못 돌아오는 노동자 없게 하겠다”

안승순 기자
수정 2025-08-14 20:40
입력 2025-08-14 20:13
이미지 확대
14일 김동연 경기도지사가 의왕시 학의동 건설 현장을 방문해 근로자 안전을 당부하고 있다. (경기도 제공)
14일 김동연 경기도지사가 의왕시 학의동 건설 현장을 방문해 근로자 안전을 당부하고 있다. (경기도 제공)


김동연 경기도지사가 “일터에서 돌아오지 못하는 노동자가 한 명도 없도록 경기도가 앞장서겠다”라고 다짐했다.

김 지사가 14일 경기도 의왕시 학의동의 근린생활시설 건설공사 현장을 찾은 자리에서 이런 말을 네 차례나 거듭했다.

이어 “이재명 대통령께서도 산업현장에서의 안전을 강조하셨기 때문에, 국정의 제1파트너로서 경기도가 가장 앞장서겠다는 마음으로 달려왔다”라고 말했다.

이재명 대통령의 여름휴가 복귀 후 첫 일성으로 “비용을 아끼려고 하다가 생긴 산업재해나 피해는 미필적 고의에 의한 살인”이라며 “이번에 반드시 후진적 산재공화국을 뜯어고칠 것”이라고 밝혔다.

이 대통령의 의지에 발맞춰 김 지사는 “‘산재공화국’의 오명을 벗기 위한 방안 중 하나로 산업안전보건법상의 ‘작업중지권’을 적극적으로 활용해야 한다”라고 강조했다.

김 지사는 “혹시 위험 요인이 발견되면 바로 작업을 중지할 수 있도록, ‘작업중지권’이 경기도 사업장에서 잘 작동할 수 있도록 사업주들과 협의가 됐으면 좋겠다”라고 덧붙였다.



그러면서 “실효성 있는 현장 안전 관리를 위해선 중앙정부에 있는 ‘근로감독권’을 지방정부로 이양하거나 위임할 필요가 있다”라는 의견을 제시했다.

안승순 기자

