건설현장 찾은 김동연, “일터에서 못 돌아오는 노동자 없게 하겠다”

이미지 확대 14일 김동연 경기도지사가 의왕시 학의동 건설 현장을 방문해 근로자 안전을 당부하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 “일터에서 돌아오지 못하는 노동자가 한 명도 없도록 경기도가 앞장서겠다”라고 다짐했다.김 지사가 14일 경기도 의왕시 학의동의 근린생활시설 건설공사 현장을 찾은 자리에서 이런 말을 네 차례나 거듭했다.이어 “이재명 대통령께서도 산업현장에서의 안전을 강조하셨기 때문에, 국정의 제1파트너로서 경기도가 가장 앞장서겠다는 마음으로 달려왔다”라고 말했다.이재명 대통령의 여름휴가 복귀 후 첫 일성으로 “비용을 아끼려고 하다가 생긴 산업재해나 피해는 미필적 고의에 의한 살인”이라며 “이번에 반드시 후진적 산재공화국을 뜯어고칠 것”이라고 밝혔다.이 대통령의 의지에 발맞춰 김 지사는 “‘산재공화국’의 오명을 벗기 위한 방안 중 하나로 산업안전보건법상의 ‘작업중지권’을 적극적으로 활용해야 한다”라고 강조했다.김 지사는 “혹시 위험 요인이 발견되면 바로 작업을 중지할 수 있도록, ‘작업중지권’이 경기도 사업장에서 잘 작동할 수 있도록 사업주들과 협의가 됐으면 좋겠다”라고 덧붙였다.그러면서 “실효성 있는 현장 안전 관리를 위해선 중앙정부에 있는 ‘근로감독권’을 지방정부로 이양하거나 위임할 필요가 있다”라는 의견을 제시했다.안승순 기자