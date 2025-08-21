“세계 최대 ‘K반도체 벨트’ 구축 가속”

김동연, 민생경제 현장 투어 대장정
첫 방문지 TOK 평택공장 착공식에
김동연 경기지사가 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 듣는 민생경제 현장 투어 대장정을 시작했다.
김 지사는 ‘달달(달려간 곳마다 달라진다)버스’ 첫 방문지로 20일 TOK첨단재료㈜ 평택 포승공장 착공식과 자동차 기업을 찾았다.
TOK는 1010억원을 투자해 고순도 화학제품 및 포토레지스트 제조시설을 구축한다. 포토레지스트는 빛을 받아 반도체 회로를 그리는 데 사용되는 핵심 소재다. TOK첨단재료㈜는 TOK(도쿄오카공업)의 한국법인으로, TOK는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장점유율 1위 포토레지스트 생산기업이다.
김 지사는 “TOK 공장 착공으로 일본 의존도가 높은 반도체 핵심 소재의 안정적인 생산 기반 확보와 세계 최대 규모의 ‘K반도체 벨트’ 구축에 가속도가 붙고, 공약인 재임 중 ‘100조+’ 투자유치에 한 걸음 더 다가섰다”고 밝혔다.
포승 공장 착공식 후 김 지사는 평택항 마린센터에서 ‘한미 관세 협상 타결’ 이후 자동차 업계의 현실을 듣고 해결책을 논의했다. 김 지사는 평택을 시작으로 10월까지 도내 주요 민생 현장을 찾을 계획이다.
안승순 기자
2025-08-21 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지