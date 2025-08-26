김동연 “한미 정상회담, 경제 살리고 안보도 지켰다”

“경기도, 李 정부 평화, 경제 뒷받침 ‘페이스 메이커’ 되겠다”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사가 26일 새벽 열린 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담과 관련해 “경제를 살리고 안보도 지키는(‘경생안수’) 회담이었다”며 “경기도이재명 정부의 평화와 경제를 뒷받침하는 페이스 메이커가 되겠다”라고 밝혔다.김 지사는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “국익외교를 위해 총력전을 펼쳐준 이재명 대통령과 관계자들에게 박수를 보낸다”라며 이같이 썼다.이어 “이번 정상회담을 시작으로 한미동맹을 더욱 발전시켜나가야 한다”며 “군사동맹을 넘어 ‘혁신동맹’으로 업그레이드시켜야 한다”라고 주장했다.그러면서 “이를 위해서는 정부만이 아니라 국회, 지방정부, 기업 등 공공외교를 확대해야 하고, 그것이 정부의 협상력을 높이는 길이기도 하다”라고 강조했다.김 지사는 또 “우리 내부적으로는 급변하는 국제 경제질서 속에서 신시장, 신기술, 신사업의 3신(新) 전략을 통해 경제역량을 강화해 나가야 한다”라고 덧붙였다.안승순 기자