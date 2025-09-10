“국내 유일 홍삼 특구… 해발 300m 고원서 건강 챙기고 추억도 담고”

‘진안’ 알리기 팔 걷은 전춘성 군수

“먹거리, 놀거리, 볼거리가 가득한 ‘진안홍삼축제’에서 건강을 챙기고 추억도 담아 가시기 바랍니다.”전춘성 전북 진안군수는 9일 서울신문과의 인터뷰에서 “대한민국 유일 홍삼 특구 고장인 진안군에서 펼쳐지는 홍삼축제는 모든 연령층에 즐거움을 선사할 것”이라며 이같이 강조했다. 올해 진안홍삼축제는 오는 26일부터 28일까지 사흘간 마이산 북부 일원에서 펼쳐진다.300m 이상 산간고랭지의 고원 지역에서 자라는 진안홍삼은 다른 인삼보다 생육 기간이 60일 정도 길어 향이 진하고 조직이 단단하다는 특징을 갖는다. 대한민국 최초로 진안에서 홍삼 제조·가공 분야 식품명인이 탄생하고, 홍삼연구소의 엄격한 품질관리를 통과한 제품에 한해 군수가 품질을 보증해 줌으로써 진안홍삼에 대한 신뢰와 위상은 갈수록 높아지고 있다.특히 지난해 홍삼축제에서 진안고원의 특산품을 일정 금액 이상 구매하면 일부를 지역상품권으로 보상 환급해 주는 행사와 홍삼을 활용해 만든 홍삼 단팥묵, 홍삼정 등의 상품 시식은 관광객들로부터 폭발적인 인기를 얻었다.전 군수는 “진안군은 해발 평균 300m 이상인 남한 유일의 고원 지역으로 청정하고 깨끗한 자연환경을 자랑하는 전국 유일의 홍삼 특구 고장”이라며 “국내에서 유일하게 홍삼을 주제로 하는 진안홍삼축제는 아이, 친구, 연인, 부모님 등 누구와 오더라도 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 다양하게 구성했다”고 설명했다.전 군수는 “진안홍삼축제의 또 다른 중요한 의미는 건강과 웰빙에 관한 메시지를 전달하는 것”이라며 “세계 유일의 부부봉인 마이산과 조선 태조 이성계의 기운이 있는 진안에서 지친 몸과 마음을 치유해 드리겠다”고 말했다.이어 전 군수는 “진안의 매력을 전국에 적극 알리고, 축제 현장을 찾을 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다”며 “바쁜 일상에서 축제를 찾는 관광객들이 잠시나마 여유를 가지고 진안만의 특별한 매력을 경험해 보시길 바란다”고 덧붙였다.﻿진안 설정욱 기자