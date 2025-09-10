대한매일상회 바로가기
김동연 “국비 건의에 ‘지역화폐’ 없어, 정권교체 실감!···대한민국 성장 위해 뛰겠다”

안승순 기자
수정 2025-09-10 21:31
입력 2025-09-10 21:31
김동연 경기도지사 SNS 캡처
김동연 경기도지사가 “매년 경기도 국비 확보 건의 리스트에 ‘지역화폐’가 없는 걸 보니 여당이란 것이 실감난다”라고 밝혔다.

김 지사는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “정청래 (더불어민주당)대표님과 당 지도부, 경기도 국회의원님들과 함께 예산정책협의회를 진행했다”라며 이같이 썼다.

이어 “인사 말씀 중 지역화폐를 콕 집어 언급해 주신 한정애 정책위의장님의 말씀을 들으며 저도 감회가 새로웠다”며 “매년 지역화폐 예산을 전액 삭감한 지난 정부에서는 경기도가 늘 지역화폐 증액을 건의해야 했다”라고 덧붙였다.

김 지사는 “역주행을 끊고 정주행을 시작한 국민주권 정부와 함께 이제는 경기도도 오롯이 민생과 미래 먹거리에 집중할 수 있게 됐다”며 “특별히 기후보험, 주 4.5일제, RE100 등 경기도가 선도해 온 정책에 정청래 대표님께서 관심을 보여주셨다. 경기도는 그동안 테스트베드로서 쌓아온 경험과 역량을 당과 중앙정부에 아낌없이 공유하겠다”라고 약속했다.


끝으로 “국민주권 정부는 제대로 된 성장을 이룰 ‘성장 정부’다”며 “경기도는 ‘성장의 심장’으로 대한민국의 성공을 위해 힘차게 뛰겠다”라고 글을 맺었다.

