김동연 “경기도 선제 추진 ‘요양병원 간병비 급여화’ 환영···경험·역량 보탤 것”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

김동연 경기도지사는 “정부의 요양병원 간병비 급여화 추진 발표를 환영한다”며 “이재명 정부의 간병국가책임제가 자리 잡도록 경기도의 경험과 역량을 더하겠다”라고 밝혔다.김 지사는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 발표로 간병비 걱정 없는 나라의 시작을 알렸다”며 이같이 적었다.이어 “김대중 정부의 국민건강보험, 노무현 정부의 노인장기요양보험, 문재인 정부의 치매국가책임제의 성취를 이은 결과”라며 “국가의 역할이 돌봄과 간병으로 넓어졌다”라고 평가했다.그러면서 “간병 부담이 가족 전체를 벼랑 끝으로 내모는 상황을 앞장서 막아야 했기에 경기도는 전국 광역 지방 정부 최초로 ‘간병 SOS 프로젝트’를 추진했다”라고 강조했다.김 지사는 “간병은 단순히 환자를 돌보는 차원을 넘어서 가족 모두의 삶과 존엄을 지키는 일이다”라고 덧붙였다.보건복지부는 지난 22일 로얄호텔서울에서 ‘의료중심 요양병원(가칭) 혁신 및 간병 급여화’ 공청회를 열고, 현재 건강보험 비급여 항목이라 개인이 100% 부담하는 간병비를 내년 하반기부터 본격적으로 줄여나가겠다고 밝혔다.안승순 기자