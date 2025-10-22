메뉴
시민들과 벼 베는 울산시장

수정 2025-10-22 00:41
입력 2025-10-22 00:41
이미지 확대
시민들과 벼 베는 울산시장
김두겸(왼쪽 끝) 울산시장이 21일 오후 울산시청 생활정원에 마련된 텃논에서 참석자들과 함께 '청렴미' 벼베기 행사를 하고 있다.
울산 뉴시스
울산 뉴시스


김두겸(왼쪽 끝) 울산시장이 21일 오후 울산시청 생활정원에 마련된 텃논에서 참석자들과 함께 ‘청렴미’ 벼베기 행사를 하고 있다.

울산 뉴시스
2025-10-22 21면
