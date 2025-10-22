서울Pn 지방자치 단체장 Today 시민들과 벼 베는 울산시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/today_local/2025/10/22/20251022021010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-22 00:41 입력 2025-10-22 00:41 이미지 확대 시민들과 벼 베는 울산시장 김두겸(왼쪽 끝) 울산시장이 21일 오후 울산시청 생활정원에 마련된 텃논에서 참석자들과 함께 ‘청렴미’ 벼베기 행사를 하고 있다.울산 뉴시스 김두겸(왼쪽 끝) 울산시장이 21일 오후 울산시청 생활정원에 마련된 텃논에서 참석자들과 함께 ‘청렴미’ 벼베기 행사를 하고 있다. 울산 뉴시스 2025-10-22 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지