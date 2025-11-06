김영록 전남지사 “미래도시 기획전략본부 신설 등 에너지 신도시 준비 총력”

“최근 전남은 글로벌 인공지능(AI) 기업인 오픈AI와 SK가 추진하는 데이터센터를 유치하는 성과를 낸 데 이어 국가 AI컴퓨팅센터 유치에서도 단독 응모 후보지로 선정되는 등 세계적인 에너지 선도 도시 도약의 기대감을 높이고 있습니다.”
김영록 전남지사는 5일 서울신문과의 인터뷰에서 “이제 시작된 전남의 초대형 AI 산업 대전환을 반드시 이룰 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”며 “투자 지원을 위한 산업시설과 재생에너지 인프라, 배후 정주지구 등을 기업이 원하는 대로 조성하겠다”고 밝혔다.
이어 “현재 정부의 RE100(재생에너지 100%) 산업단지 조성과 오픈AI 전용 데이터센터 구축에 대응하는 에너지 미래도시 건설을 위해 에너지 미래도시 기획전략본부를 신설해 미래도시 조성 기본계획 수립을 준비하고 있다”고 말했다.
특히 김 지사는 “초대형 AI 산업과 연관 시설 등이 들어설 대규모 산업시설 지구 조성과 함께 2035년까지 국내 최대 규모인 58.6GW의 재생에너지 집적화 지구 구축과 솔라시도 중심 660㎡ 부지의 배후 정주 여건을 갖춘 에너지 미래도시 조성에 집중하겠다”고 강조했다. 또 “세제·규제 완화와 전기요금 인하 등 파격적인 지원책 발굴과 국제 학교 유치 등 교육·문화 인프라를 확충해 기업과 인재가 머물 수 있는 정주 환경 개발에도 힘쓰겠다”고 덧붙였다.
실제 김 지사는 지난 3일 서울 코엑스에서 최태원 SK그룹 회장과 만나 오픈AI 전용 데이터센터 구축과 관련한 후속 방안을 논의하고 데이터센터 조기 착공을 위해 서울에 지원센터도 마련하기로 했다.
김 지사는 전남의 초대형 AI 산업 유치에 대해 “2005년부터 기업도시를 지정하고 기반시설 구축에 1조원 이상을 투입해 재생에너지 공급 계통 및 항만·물류 등 핵심 인프라를 구축한 결과”라며 “이 같은 장기적인 준비 덕분에 오픈AI·SK, 삼성SDS 등 글로벌 기업이 참여하는 AI컴퓨팅센터와 RE100 첨단산업단지 유치 논의가 현실화할 수 있었다”고 설명했다.
무안 류지홍 기자
2025-11-06 23면
