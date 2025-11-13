메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김동연 “부천 제일시장 트럭 사고, 치료·구호·시설복구 적극 지원하겠다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-11-13 19:17
입력 2025-11-13 15:11
이미지 확대
김동연 경기도지사가 13일 오후 3시쯤 부천시 원종동 제일시장을 찾아 사고 상황을 보고 받고 있다. (경기도 제공)
김동연 경기도지사가 13일 오후 3시쯤 부천시 원종동 제일시장을 찾아 사고 상황을 보고 받고 있다. (경기도 제공)


김동연 경기도지사가 13일 오후 3시쯤 부천시 원종동 제일시장을 찾아 트럭 돌진하고 현장을 살펴보고 사고를 목격한 시장 상인과 시민들을 위로했다.

김 지사는 “부상자들 치료와 구호, 파괴된 시장 시설복구, (사고를) 목격한 상인이나 장 보러 오신 분들의 심리치료 등 3가지를 잘 살펴달라”면서 “(부천)시에 대책본부가 만들어졌다. 필요한 것을 도에 얘기하면 적극 지원하겠다”라고 말했다.

김 지사는 앞서 이날 정오쯤 사고 소식을 보고 받은 후 ▲부상자 응급처치 등 병원 진료 차질 없도록 부천시, 소방에서 챙기고 추가 인명피해 여부 등 이후 상황도 살필 것 ▲파손된 시설물 복구 지원 및 추가 피해 방지를 위해 안전 진단할 것 ▲사고 목격 상인과 시민들 심리안정 지원할 것 등 3가지를 사고 현장 담당자들에게 지시했다.

이날 오전 10시 55분쯤 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 60대 남성이 몰던 트럭이 인도로 돌진해 70대 여성 2명이 숨지고 18명이 다쳤다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기