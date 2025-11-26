“182개 모든 마을 5차례씩 방문 성과… TK신공항·숙원 사업 추진 전력”

김진열 대구 군위군수 인터뷰

이미지 확대 김진열 대구 군위군수가 25일 서울신문과의 인터뷰에서 군위형 마을만들기 사업에 대해 설명하고 있다.

군위군 제공

2025-11-26 24면

“군위형 마을만들기 사업이 전국을 대표하는 주민 주도 마을만들기의 롤모델로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”김진열 대구 군위군수는 25일 서울신문과의 인터뷰에서 “주민들의 ‘우리 마을은 우리 손으로 아름답고 깨끗하게 만들자’는 작은 변화들이 모여, 군위군 전역에 새로운 농촌 혁신의 바람을 일으키고 있다”며 이같이 밝혔다. 김 군수는 “이런 바람이 전국 곳곳으로 확산돼 농촌 고령화와 공동화 문제를 해결할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다. 다음은 김 군수와의 일문일답.-군위형 마을만들기 사업 추진 배경은.“군위군은 전국 243개 지자체 가운데 노령화 지수가 꼴찌다. 노인인구 비율이 (지난해 기준) 46.1%로 전국에서 가장 높다. 각종 사업 추진에 있어 수요자에 맞춘 지역 특화 사업 구상이 필요하다. 어르신들이 소외감을 갖지 않고 지역 발전에 동참할 수 있도록 하자는 취지에서 비롯됐다. 군위의 미래를 결정짓는 것은 주민의 주인의식과 참여다. 지속 가능성은 주민이 만든다.”●전국 지자체 중 노령화 지수 최고-실제 주민 반응은 어떤가.“특히 예전에 경로당에서 화투를 치거나 TV를 보면서 소일하시던 어르신들이 경로당을 벗어나 마을가꾸기에 주도적으로 나서는 등 크게 만족하신다. 덕분에 군위형 마을만들기 사업이 군민의 만족 시책으로 평가받고 있다. 최근 조사에서 사업에 참여한 응답자 중 92.5%가 만족하는 것으로 나타났다.”-평소 현장 밀착형 행정을 앞장서 실천하고 있다.“민선 8기 동안 군위지역 182개 전체 마을을 5차례씩 방문해 주민들과 소통의 자리를 가졌다. 주민 가운데 고령으로 거동이 불편한 어르신들이 많다. 마땅히 찾아뵙고 행정 서비스를 제공하는 게 도리다. 이를 통해 군정에 대한 상호 이해와 공감, 신뢰가 두터워졌다. 특히 마을을 순회하면서 총 1392건의 주민 건의사항을 수렴해 858건을 완료 또는 추진 중이다. 이 과정에서 일일이 추진 상황을 점검하고 주민에게 상세히 안내하고 있다.”●1300여건 민원 중 860건 완료·추진-민선 8기 임기가 얼마 남지 않았다. 계획은.“대구경북(TK)신공항 건설과 대구 도심 군부대 이전 등 군위 100년 미래 번영을 위한 최대 숙원 사업들이 조속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다. 특히 지난 12일 대통령실에서 열린 대통령 주재 국정설명회에 참석해 TK신공항의 조속한 사업 추진을 요청했다. 전국 최대 규모의 180홀 파크골프장 조기 조성과 전국 최초로 추진 중인 초·중·고 국제바칼로레아(IB) 교육 클러스터 구축 사업을 더욱 공고히 하겠다. 아울러 지금까지 각종 수상 등으로 눈에 띄는 성과를 낸 주민자치와 행정혁신 실현에 더욱 박차를 가하겠다.”대구 김상화 기자