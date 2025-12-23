김동연 “내란전담재판부 통과 환영…‘2차 종합특검법’도 빨리 통과되길 기대”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS캡처

김동연 경기도지사가 “‘내란전담재판부 설치법’ 통과를 환영한다고”라고 밝혔다.김 지사는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 국회를 통과한 내란전담재판부는 “지혜를 모아 위헌 논란도 없앴다” 이같이 적었다.이어 “내란을 완전하게 청산하는 일, 가담자 모두를 철저히 단죄하는 것은 우리 모두의 역사적 책무”라며 “지금 할 수 있는 모든 것을 다해야 한다. ‘12·3 내란’ 심판은 지체도, 타협도, 예외도 있어서는 안 된다”라고 강조했다.그러면서 “단호한 판결과 엄중한 처벌만이 역사의 정의를 바로 세울 수 있다”며 “나아가, ‘2차 종합특검법’도 조속히 통과되길 기대한다”라고 글을 맺었다.윤석열 전 대통령의 내란죄 사건 등을 전담할 재판부 설치 법안은 23일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 민주당이 발의한 이 법안은 내란전담재판부를 서울중앙지법과 서울고등법원에 각각 2개 이상 설치하도록 하는 내용을 뼈대로 한다.안승순 기자