이재준 수원시장 “시민과 함께 결정하고, 시민과 함께 실천하겠다”

이미지 확대 이재준 수원시장이 1일 오전 팔달산 서장대에서 시민들과 함께 해맞이를 하고 있다. (수원시 제공)

이재준 수원특례시장은 1월 1일 수원시 홈페이지에 실은 신년사에서 “시민과 소통을 넘어 시민과 함께 결정하고, 시민과 함께 실천하겠다”고 밝혔다.이 시장은 “시민의 목소리가 곧 도시가 나아갈 방향”이라며 “수원특례시는 오직 시민 행복을 향한 걸음을 내딛겠다”고 강조했다.이어 “2026년 수원특례시는 대전환의 토대를 완성하고자 한다”며 ▲첨단과학연구도시 기반 완성 ▲세계 3대 축제의 도시로 도약 ▲수원 새빛 생활비 패키지 지원 시작 등 나아갈 방향을 제시했다.또 “서로를 믿고 손을 맞잡을 때 더 따뜻한 도시의 미래가 열릴 것”이라며 “시민 체감, 수원 대전환! 시민 여러분과 함께하겠다”고 다짐했다.“2026년 새해에도 시민과 함께하겠습니다”존경하는 수원특례시민 여러분.희망찬 2026년 새해가 밝았다.시민 여러분의 일상이 작은 설렘과 따뜻한 기대감으로 시작되고,가정마다 건강과 행복이 가득하기를 소원한다.지난 한 해에도 수원특례시는 시민과 함께 걸어왔다.일상의 변화를 위한 다양한 정책사업과 현장에서 함께 해주고,어려운 경제 여건 속에서도 맡은 바 자리에서 최선을 다해 준시민 한분 한분 덕분이다. 진심으로 감사드린다.2026년 수원특례시는 대전환의 토대를 완성하고자 한다.첫째, ‘첨단과학연구도시’의 기반을 완성하겠다.인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단기업이 모여드는 도시에인재가 몰려들고 지역경제와 지역상권에 활력을 가져다줄 것이다.‘환상형 첨단과학 혁신 클러스터’의 각 핵심 거점사업 중탑동이노베이션밸리, 북수원테크노밸리는 올해 첫 삽을 뜬다.또한, 100만 평 규모의 ‘수원경제자유구역’ 최종 지정을 더해세계와 경쟁할 첨단과학연구도시의 미래를 앞당기겠다.둘째, 세계 3대 축제의 도시로 도약하겠다.수원은 과거와 현재, 미래가 공존하는 대한민국의 대표 도시다.대한민국 팝, 드라마, 푸드를 ‘K-컬처’ 종합 모델로 집약한‘글로벌 문화관광도시’의 산업화 전략을 이행하고자 한다.세계유산 ‘수원화성 축성 230주년’을 맞는 올해,수원특례시는 ‘2026 수원 방문의 해’를 추진한다.시민 중심의 추진위원회, 각계각층 시민이 참여하는 서포터즈와 함께수원의 가을 3대 축제를 비롯한 대규모 축제의 새 판을 짜겠다.셋째, ‘새빛 생활비 패키지’로 시민의 삶을 지켜내겠다.올해에도 수원특례시는 시민 일상에 도움이 되는 정책을 추가한다.첫째 아이 출생지원금 신설, 여성청소년(11~18세) 생리용품 보편 지원,청년(19~23세), 장애인, 어르신(70세 이상) 버스교통비 지원,대상포진 예방접종(65세 이상, 짝수년도 출생) 지원을 시작한다.이외에도 새빛펀드, 새빛돌봄, 새빛톡톡, 새빛민원실, 새빛하우스 등시민 생활에 보탬이 되는 혁신, 새빛정책을 지속 확대해 나가겠다.2026년 수원특례시는 ‘왕래정정(往來井井)’의 다짐으로 출발한다.‘오가는 발걸음, 커지는 수원특례시’.세계인이 찾는 글로벌 문화관광도시로 자리매김하고,이를 기반으로 시민이 체감할 수 있는 경제 활성화를 통해시민의 삶을 더욱 빛나게 하겠다는 의미를 담았다.시민의 목소리가 곧 도시가 나아갈 방향이다.시민과의 소통을 넘어 함께 결정하고 함께 실천하겠다.서로를 믿고 손을 맞잡을 때 더 따뜻한 도시의 미래가 열릴 것이다.수원특례시는 오직 시민 행복을 향한 걸음을 내딛겠다.시민 체감, 수원 대전환! 시민 여러분과 함께하겠다.2026년 1월 1일 수원특례시장 이재준안승순 기자