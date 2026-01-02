임태희 교육감, 새해 첫 공식 일정 현충탑 참배…경기교육의 힘찬 출발 다짐

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 2일 새해 첫 공식 일정으로 안양시 현충탑을 참배했다.(경기도교육청 제공)

임태희 경기도교육감이 2일 아침 안양시 현충탑을 찾아 참배하며 경기교육의 힘찬 출발을 다짐했다.임 교육감의 2026년 병오년(丙午年) 새해 공식 일정인 현충탑 참배에는 김진수 제1부교육감, 기획조정실장, 행정국장, 협력국장, 홍보기획관, 감사관, 정책기획관, 운영지원과장, 안양과천교육지원청 교육장 등 교육청 주요 직원들이 함께했다.임 교육감 일행은 현충탑에 헌화, 분향하고 묵념으로 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다. 이어 2026년 경기교육의 힘찬 출발을 경기교육가족 모두와 함께 펼칠 것을 다짐했다.임 교육감은 2023년 새해 아침 의정부시 현충탑을 시작으로 2024년에는 성남시 현충탑을, 2025년에는 양주시 현충탑을 각각 참배하며 공식 일정을 시작해 왔다.안승순 기자