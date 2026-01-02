메뉴
임태희 교육감, 새해 첫 공식 일정 현충탑 참배…경기교육의 힘찬 출발 다짐

안승순 기자
수정 2026-01-02 10:49
입력 2026-01-02 10:49
임태희 경기도교육감이 2일 새해 첫 공식 일정으로 안양시 현충탑을 참배했다.(경기도교육청 제공)
임태희 경기도교육감이 2일 새해 첫 공식 일정으로 안양시 현충탑을 참배했다.(경기도교육청 제공)


임태희 경기도교육감이 2일 아침 안양시 현충탑을 찾아 참배하며 경기교육의 힘찬 출발을 다짐했다.

임 교육감의 2026년 병오년(丙午年) 새해 공식 일정인 현충탑 참배에는 김진수 제1부교육감, 기획조정실장, 행정국장, 협력국장, 홍보기획관, 감사관, 정책기획관, 운영지원과장, 안양과천교육지원청 교육장 등 교육청 주요 직원들이 함께했다.

임 교육감 일행은 현충탑에 헌화, 분향하고 묵념으로 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다. 이어 2026년 경기교육의 힘찬 출발을 경기교육가족 모두와 함께 펼칠 것을 다짐했다.

임 교육감은 2023년 새해 아침 의정부시 현충탑을 시작으로 2024년에는 성남시 현충탑을, 2025년에는 양주시 현충탑을 각각 참배하며 공식 일정을 시작해 왔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
