김동연, “일산대교 통행료 전액 무료화” 의지 거듭 밝혀

이미지 확대 김동연 경기도지사가 1일 일산대교 현장을 찾아 통행료 무료화를 적극 추진하겠다는 의지를 거듭 밝혔다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 일산대교 통행료 무료화를 적극 추진하겠다는 의지를 거듭 밝혔다.2일 낮 일산대교 현장을 찾은 김 지사는 “김포시는 이미 부분적인 동참 의사를 표시했고, 파주시도 적극적인 의사를 표시하고 있다”면서 “앞으로 고양시와 의논해 나머지 절반에 대한 감면을 적극 추진한다”고 설명했다.이어 “정부에서도 관심을 갖고 올해 예산에 용역비를 넣었기 때문에 항구적으로는 중앙정부까지 참여해 전액 무료화하는 계획을 추진한다”고 강조했다.김 지사와 동행한 이재영 일산대교주식회사 대표는 “지난해 1월 1일과 비교해 봤는데, (통행 차량이) 6300대 정도가 늘어났다. 12% 정도가 통행료 반값 때문에 늘어난 게 아닐까 생각한다”고 통행료 감면 효과에 대해 보고했다.경기도는 경기도의회와 협의를 거쳐 200억 원을 올해 본예산에 편성하고 1월 1일부터 일산대교 통행료를 50% 내렸다.이에 따라 일산대교 통행료는 1종(승용차 또는 16인승 이하 승합차 등)의 경우 1200원에서 600원으로, 2·3종(화물차 등)은 1800원에서 900원, 4·5종(10톤 이상 화물차 등)은 2400원에서 1200원으로, 6종(경차 등)은 600원에서 300원으로 인하됐다.안승순 기자