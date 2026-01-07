김동연, “장동혁 진짜 사과 맞나?…사과의 끝은 ‘내란 옹호’”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사가 장동혁 국민의힘 대표의 기자회견과 관련해 “국민의힘의 사과 코스프레”라고 평가절하했다.김 지사는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장 대표가 비상계엄에 대해 사과한 것과 관련해 “이게 진짜 사과 맞습니까. 선거가 다가오면 반복되는 국힘의 사과 코스프레”라고 적었다.그는 “비상계엄이 잘못된 수단이라니, 그 사과의 끝은 여전히 내란 옹호 아니냐”며 “장동혁 대표의 사과가 최소한의 진정성을 가지려면 장 대표 본인을 포함하여 내란 옹호자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다”라고 강조했다.이어 “선거의 승패보다 중요한 건 원칙과 상식이다. 원칙과 상식이 모호하다면 염치라도 있어야 한다”라고 덧붙였다.국민의힘 장동혁 대표는 이날 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 대해 사과하고 ‘계엄·탄핵의 강’을 건너 미래로 나아가겠다고 선언했다.안승순 기자