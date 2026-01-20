김동연 “이재명 정부와 함께 경기도가 ‘조세정의’ 실현하겠다”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

김동연 경기도지사가 “이재명 정부와 함께 경기도가 조세정의를 실현하겠다”고 밝혔다.김 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “오늘 국무회의에서 지방세 체납 관리가 논의됐다”며 “(이재명) 대통령님의 강력한 의지를 다시 한번 확인했다”고 썼다.이어 “경기도는 ‘고액 체납자 징수 100일 작전’ 돌입 80일 만에 목표액 1400억원 조기 징수에 성공했다”며 “(이는) 경기도 친환경 급식 2년 치 예산에 달하는 규모”라고 강조했다.그러면서 “개인 체납 전국 1위, 최은순씨의 부동산도 공매 절차에 돌입했다”고 덧붙였다.그는 또 “조세정의는 공동체 모두의 약속이다. 이 약속을 지키기 위해 징수 인력을 추가 채용할 것”이라며 “경기도는 중앙정부와 함께 ‘상습·고액 탈루 제로’를 목표로 더욱 강력하게, 끝까지 달려가겠다”라고 글을 맺었다.안승순 기자