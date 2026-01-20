서울Pn 지방자치 단체장 Today [포토뉴스]김동연 경기지사, 국토부 장관에 현안 건의서 전달 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/today_local/2026/01/20/20260120500233 URL 복사 댓글 0 안승순 기자 수정 2026-01-20 18:18 입력 2026-01-20 18:18 이미지 확대 김동연 경기도지사가 20일 오후 국토발전전시관(서울 중구)에서 김윤덕 국토부 장관을 만나 경기도 현안이 담긴 건의서를 전달했다. (경기도 제공) 안승순 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 선사시대 아이들이 성인이 되어 좌우 어느 손을 주로 사용했나? 오른손 왼손