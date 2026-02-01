메뉴
이재준 시장 ‘수원의 새빛, 세계로 가다’ 출판기념회

안승순 기자
수정 2026-02-01 17:31
입력 2026-02-01 17:31
이미지 확대
이재준 수원시장이 1일 열린 출판기념회에서 인사말을 하고 있다.
이재준 수원시장이 1일 열린 출판기념회에서 인사말을 하고 있다.


이재준 수원특례시장이 1일 저서 ‘수원의 새빛, 세계로 가다’ 출판기념회를 경기아트센터 도움관에서 열었다.

이날 행사에는 김동연 경기도지사와 김승원·백혜련·김영진·김준혁·염태영 국회의원, 김진표 전 국회의장, 유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관 등 5000여 명이 참석했다.

출판기념회는 기존의 일방향적 형식에서 벗어나 프랑스 투르의 창의 플랫폼, 브라질 쿠리치바의 교통 혁신, 독일 프라이부르크의 에너지 자립 사례 등 세계 9개국의 도시 혁신 사례를 시각화한 대규모 전시와 시민 소통형 북토크가 결합된 ‘정책 축제’ 형태로 진행됐다.

이미지 확대
1일 열린 이재준 수원시장 출판기념회에 참석한 시민들이 기념 촬영을 하고 있다.
1일 열린 이재준 수원시장 출판기념회에 참석한 시민들이 기념 촬영을 하고 있다.


북토크에서 이 시장은 “책에 담긴 세계 도시들의 지혜는 단순한 이론이 아니라 수원의 미래를 위한 실전 지침서”라고 강조하며, ‘새로운 빛, 다채로운 빛, 따사로운 빛’으로 요약되는 3색 비전을 설명했다.

그는 “추운 날씨에도 귀한 걸음을 해 주신 5000여 수원시민의 성원에 깊이 감사드린다”며 “도시설계 전문가이자 행정가로서 지난 시간 쌓아온 역량을 쏟아부어, 세계가 부러워하고 시민이 행복한 수원시를 만들어 나가는 데 앞장서겠다”고 약속했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
