최대호 시장, 설 명절 앞두고 전통시장 찾아 ‘상인 격려·민생 소통’

이미지 확대 최대호 안양시장이 설 명절을 앞두고 11일 관래 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 시민들과 소통했다. (안양시 제공)

최대호 안양시장이 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 시민들과 소통했다.최 시장과 관계 공무원들은 11일 중앙시장·박달시장, 12일 남부시장·호계시장·관양시장을 차례로 방문해 각 점포를 돌며 명절 물가 동향을 살피고, 경기 침체와 유통 환경 변화로 인한 고객 감소로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려했다.이어 시장의 미래를 책임질 청년 상인들의 현장 목소리에 귀를 기울이고, 시장을 찾은 시민들의 의견도 들었다.최 시장은 지역화폐인 안양사랑페이로 제수용품과 과일을 직접 구입하면서 고물가로 위축된 소비 심리 회복에 힘을 보탰고, 시민들에게 지역경제 활성화를 위한 전통시장 이용을 독려했다.그는 “설 명절을 맞아 많은 시민이 정이 넘치는 전통시장에서 질 좋고 저렴한 농특산물을 구입해 풍성한 명절을 보내시길 바란다”며 “안양시도 시민과 상인 모두가 체감할 수 있는 전통시장 발전 및 지역경제 활성화를 위해 끊임없이 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자