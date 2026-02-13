김동연, “오만했다” 거듭 반성…“李 정부의 부동산 정책 적극 뒷받침”

이미지 확대 13일 TBS 라디오 ‘봉지욱의 봉인해제’ 화면 캡처

김동연 경기도지사가 “4년 전 지방선거 당선 후 민주당원들에게 ‘오만했다’며 거듭 사과하고, 이재명 정부의 부동산 정책을 적극 뒷받침하겠다고 밝혔다.김 지사는 13일 TBS 라디오 ‘봉지욱의 봉인해제’에 출연해 “4년 전 선거에서 0.15%, 표수로는 8900표 차 박빙으로 어렵게 이겼다”며 “제가 갖고 있는 것들로 좋은 결과가 나오지 않았나 생각을 했는데, 사실은 많은 당원 동지 여러분이 많은 도움을 주셨다. 제가 우리 식구, 또는 동지 의식이 부족했다”며 다시 고개를 숙였다.그러면서 “제가 배은망덕하다, 이런 얘기까지 들었다. 처음에는 그 말을 듣고 굉장히 서운했다”며 “돌이켜 보니까 그런 이야기를 들을 수 있는 측면도 있구나 생각했고 ‘오만했다’는 생각을 했다”고 전했다.또 “지사가 되고도 당심과 당원 동지들을 아는 정치인이라기보다는 관료로서 효율성이나 속도감 이런 것에 치중하지 않았나 하는 반성을 하고 있다”며 “우리 당, 우리 대통령이 성공하게끔 하는데에 앞장을 서겠고, 우리 식구, 우리 동지, 그런 의식을 더 갖도록 하겠다”고 덧붙였다.최근 이슈가 되고 있는 부동산과 관련한 질문에 김 지사는 “이재명 정부에서 하고 있는 부동산 안정 대책에 경기도가 아주 적극적으로 뒷받침하기 위한 여러 노력을 하고 있다”며 “부동산 시장, 특히 수도권에서 부동산 가격 담합, 전세 사기에 대응하기 위해 특사경을 8배 확대해 TF를 만들어서 쭉 조사를 해왔다”고 답했다.이어 “서울시 같은 데서 부동산 공급 대책 등에 대해 지금 딴지를 걸며 부동산 시장 교란 행위에 대해서도 손 놓고 있다”며 “경기도는 적극적으로 대응해 경기도의 일부 지역, 하남, 성남 포함해서 적발을 했고, 경기도 전역의 이와 같은 부동산 시장을 교란하는 담합 행위를 근절시키겠다”고 강조했다.지방세 체납 전국 1위 최은순씨가 최근 체납액 중 13억원을 납부한 것에 대해 김 지사는 “충분히 과징금을 납부할 수 있는 능력이 있는데도 불구하고 안 내고 있는 것”이라며 “나머지도 1원까지 다 완납시켜 조세 정의가 살아있다는 것을 보여주겠다”고 강조했다.지난 4년간 성과에 대해서는 “대내외에서 100조원 이상 투자 유치하겠다는 약속을 지난해 가을 당초 계획보다 수개월 앞당겨 초과 달성했고, 최근에는 용인 반도체 클러스터의 전력망 공급 관련해 지방도로 지하에 전력망 공급 계획을 세워 반도체 공장에 들어가는 전력망을 해결했다”고 설명했다.안승순 기자