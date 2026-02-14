김동연, 연휴 첫날 전통시장·소방서·복지시설 찾아…소방노조, 감사패 전달

이미지 확대 김동연 경기도지사(가운데)와 김승원 국회의원(왼쪽)이 설 연휴 첫날인 14일 오전 수원 조원시장에서 대목장을 보고 있다. 경기도 제공)

이미지 확대 김동연 경기도지사가 14일 수원남부소방서 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 이날 김 지사는 경기소방노조로부터 감사패를 받았다. (경기도 제공)

이미지 확대 김동연 경기도지사와 부인 정우영 여사가 14일 오후 사회복지시설인 양자의 집을 찾아 장애 소녀의 피아노 연주를 지켜보고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 설 연휴 첫날인 14일 수원 조원시장과 수원남부소방서, 군포시에 위치한 사회복지시설 등을 잇달아 찾았다.김 지사는 이날 오전 김승원 국회의원(수원시갑)과 함께 수원시 조원동 조원시장에서 가게를 일일이 돌아다니며 필요한 제수용품을 구입했다. 그는 “요즘 장사는 어떠신지”, “빵맛이 유명하다고 들었다. 대목 좀 보셨으면 좋겠다”, “조원시장 김치가 맛있다고 하더라”, “새해 복 많이 받으시고 장사 잘 되세요” 등의 덕담을 건넸다. 이어 조원시장 상인회 회원들과 점심을 함께하며 민생경제 상황을 살폈다.점심 식사 후 수원남부소방서를 찾아 설 연휴 특별경계근무 중인 소방공무원들을 격려하고 연휴 동안 차질 없는 대응을 당부했다.김 지사는 “여러분들은 도민들이 제일 신뢰하고 있는 공직자들이니까 자부심을 갖고, 힘들겠지만 연휴 중에도 차질 없이 잘 근무해주기 바란다”면서 “여러분들이 계셔서 든든하게 생업에 종사하고 일상을 보낼 수 있는 것 같아서 고맙다는 말씀 전해드린다. 명절 잘 보내고 새해 복 많이 받기 바란다”라고 격려했다.이 자리에서 소방노조는 김 지사에게 감사패를 전달했다. 정용우 소방노조위원장은 “이번에 거의 10년 이상 끌어왔던 미지급 임금 문제 한 번에 해결해주셔서 감사한 마음을 담아서 감사패를 준비했다”고 밝혔다.경기도는 최근 경기도 전·현직 소방공무원 8245명에게 341억원의 미지급 초과근무수당을 3월 31일까지 모두 지급하기로 결정하면서 2010년부터 16년 동안 이어져 온 미지급 초과근무수당 문제를 해결했다.김 지사는 마지막 일정으로 군포시 당정동 소재 중증장애인 사회복지시설인 ‘양지의 집’을 찾아 시설을 둘러보고 장애인들과 종사자들과 대화를 나눴다. 이곳에서는 3층 건물에 장애인 30여명이 거주하고 있다. 양지의 집은 김 지사의 배우자 정우영 여사와 인연이 있는 곳으로 정 여사는 매달 이곳을 찾아 봉사활동을 하고 있다.안승순 기자