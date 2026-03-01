김동연 경기지사 “3.1정신 모욕하는 행위, 절대 용납 않겠다”

이미지 확대 1일 김동연 경기도지사가 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. (경기도 제공)

이미지 확대 1일 오전 제107주년 3·1절 기념식에서 김동연 경기도지사 등 참석자들이 ‘만세삼창’을 하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 제107주년 3·1절 기념사를 통해 국민주권 정부 출범 이후 첫 번째 맞이한 3·1절이 더욱 뜻깊다며 “3·1 정신을 모욕하는 행위는 절대 용납하지 않겠다”고 밝혔다.김 지사는 1일 오전 수원시 경기아트센터에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “107년 전 경기도는 3·1 운동의 시작점이자 중심지였다”며 “헌정질서를 무너뜨리고 민주공화국을 파괴하려 한 내란 세력을 현실과 역사의 법정 모두에서 단호히 단죄해야 한다”고 강조했다.그러면서 ‘국민주권’은 “3·1 운동이 낳은 자랑스러운 역사적 산물이다. 새 정부 출범 이후 ‘국민주권’은 국정과 행정의 실제 원리가 되고 있다”며 “경기도는 민주·공화의 가치를 굳건히 다지고, 도민 모두의 삶의 질을 높이기 위해 전력을 다해 뛰겠다”고 다짐했다.그는 107주년 3·1절을 맞아 세 가지를 실천하겠다고 밝혔다.먼저 “잊힌 독립운동가 발굴과 지난해 일본으로부터 돌려받은 안중근 의사의 유묵 ‘장탄일성 선조일본’을 전시할 ‘안중근센터 건립’, ‘경기도 독립기념관’ 건립 등 독립의 역사를 온전히 세우겠다”고 약속했다.둘째로 “최대 접경지를 품은 경기 북부지역을 ‘경기북부 대개조’라는 담대한 도전으로 평화경제특구와 기회발전특구 등을 조성해 평화를 경기도 성장의 동력으로 삼겠다”고 설명했다.마지막으로 “반도체, 피지컬 AI, 모빌리티, 기후산업 등 첨단 산업을 육성해 더 많은 좋은 일자리와 미래 먹거리를 확보하고 주거 문제 해결과 부동산 안정화, 주 4.5일제, ‘간병 SOS 프로젝트’, ‘기후보험’, ‘소상공인 힘내GO 카드’ 등으로 도민 삶의 질을 높이겠다”고 덧붙였다.안승순 기자