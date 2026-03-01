김동연 경기지사 “3.1정신 모욕하는 행위, 절대 용납 않겠다”

김동연 경기도지사가 제107주년 3·1절 기념사를 통해 국민주권 정부 출범 이후 첫 번째 맞이한 3·1절이 더욱 뜻깊다며 “3·1 정신을 모욕하는 행위는 절대 용납하지 않겠다”고 밝혔다.
김 지사는 1일 오전 수원시 경기아트센터에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “107년 전 경기도는 3·1 운동의 시작점이자 중심지였다”며 “헌정질서를 무너뜨리고 민주공화국을 파괴하려 한 내란 세력을 현실과 역사의 법정 모두에서 단호히 단죄해야 한다”고 강조했다.
그러면서 ‘국민주권’은 “3·1 운동이 낳은 자랑스러운 역사적 산물이다. 새 정부 출범 이후 ‘국민주권’은 국정과 행정의 실제 원리가 되고 있다”며 “경기도는 민주·공화의 가치를 굳건히 다지고, 도민 모두의 삶의 질을 높이기 위해 전력을 다해 뛰겠다”고 다짐했다.
그는 107주년 3·1절을 맞아 세 가지를 실천하겠다고 밝혔다.
먼저 “잊힌 독립운동가 발굴과 지난해 일본으로부터 돌려받은 안중근 의사의 유묵 ‘장탄일성 선조일본’을 전시할 ‘안중근센터 건립’, ‘경기도 독립기념관’ 건립 등 독립의 역사를 온전히 세우겠다”고 약속했다.
둘째로 “최대 접경지를 품은 경기 북부지역을 ‘경기북부 대개조’라는 담대한 도전으로 평화경제특구와 기회발전특구 등을 조성해 평화를 경기도 성장의 동력으로 삼겠다”고 설명했다.
마지막으로 “반도체, 피지컬 AI, 모빌리티, 기후산업 등 첨단 산업을 육성해 더 많은 좋은 일자리와 미래 먹거리를 확보하고 주거 문제 해결과 부동산 안정화, 주 4.5일제, ‘간병 SOS 프로젝트’, ‘기후보험’, ‘소상공인 힘내GO 카드’ 등으로 도민 삶의 질을 높이겠다”고 덧붙였다.
