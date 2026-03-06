김동연 “포천 전투기 오폭사고 1년, 일상 회복까지 함께하겠다”

김동연 경기도지사가 포천 전투기 오폭 사고 1주기를 맞아 주민들이 일상을 회복하는 그날까지 경기도가 함께하겠다고 약속했다.
김 지사는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “예기치 못한 사고로 하루아침에 삶의 터전과 일상을 잃어버린 주민 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 이같이 밝혔다.
그는 “사고 직후 두 차례 현장을 찾아 주민들을 만나 뵙고, 피해 수습과 일상 회복을 위한 경기도 차원의 노력을 이어왔다”며 “재난위로금과 일상회복지원금을 지급하고, 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 군 당국에 재발 방지 대책 마련을 지속적으로 촉구했다”고 강조했다.
이어 “1년이 지났지만, 완전한 회복까지는 아직 해야 할 일이 남아 있다”며 “그날의 충격과 아픔 속에 힘든 시간을 보내고 계신 모든 분들의 쾌유를 다시 한번 진심으로 기원한다”고 덧붙였다.
