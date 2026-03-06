이재준 시장-수원 국회의원들, ‘경기국제공항·경제자유구역’ 논의

이재준 수원특례시장과 수원 지역 국회의원 4명(김영진·김승원·염태영·김준혁)이 6일 라마다프라자 수원호텔에서 당·정 정책간담회를 갖고 수원 군 공항 이전과 연계한 경기국제공항 건설 등을 논의했다.
이 시장은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “국가 공항개발의 최상위 법정계획인 ‘제7차 공항개발 종합계획(2026~2030)’에 최종 후보지를 포함한 공항 건설 계획이 조속히 반영될 수 있도록 경기도와 국토교통부 등 관계기관과 긴밀히 협의해 나가기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.
그는 “서수원 발전을 견인할 ‘수원 경제자유구역 지정’, 수원의 매력을 전 세계에 알릴 ‘2026-2027 수원 방문의 해’ 추진 등 수원의 굵직한 현안에 대해서도 의원들의 관심과 지원을 요청했다”고 덧붙였다.
그러면서 “의원들도 수원 대전환을 위한 사업이 차질 없이 추진되도록 적극적으로 지원하겠다고 화답했다고”고 전했다.
수원시와 지역 국회의원들은 분기에 1회 정기적으로 정책간담회를 열고 있다.
안승순 기자
제7차 공항개발 종합계획 기간은 언제인가?