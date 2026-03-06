이재준 시장-수원 국회의원들, ‘경기국제공항·경제자유구역’ 논의

이미지 확대 이재준 수원시장 SNS 캡처

이재준 수원특례시장과 수원 지역 국회의원 4명(김영진·김승원·염태영·김준혁)이 6일 라마다프라자 수원호텔에서 당·정 정책간담회를 갖고 수원 군 공항 이전과 연계한 경기국제공항 건설 등을 논의했다.이 시장은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “국가 공항개발의 최상위 법정계획인 ‘제7차 공항개발 종합계획(2026~2030)’에 최종 후보지를 포함한 공항 건설 계획이 조속히 반영될 수 있도록 경기도와 국토교통부 등 관계기관과 긴밀히 협의해 나가기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.그는 “서수원 발전을 견인할 ‘수원 경제자유구역 지정’, 수원의 매력을 전 세계에 알릴 ‘2026-2027 수원 방문의 해’ 추진 등 수원의 굵직한 현안에 대해서도 의원들의 관심과 지원을 요청했다”고 덧붙였다.그러면서 “의원들도 수원 대전환을 위한 사업이 차질 없이 추진되도록 적극적으로 지원하겠다고 화답했다고”고 전했다.수원시와 지역 국회의원들은 분기에 1회 정기적으로 정책간담회를 열고 있다.안승순 기자