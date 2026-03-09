이재준 “이재명 정부의 실천하는 행정, 수원이 함께합니다”

이미지 확대 이재준 수원시장 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재준 수원특례시장이 “이재명 정부의 실천하는 행정을 수원이 함께하겠다”고 다짐했다.이 시장은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “미국의 저명한 외교전문지 이재명 대통령의 리더십을 분석한 ‘더 디플로맷(The Diplomat)’의 ‘새로운 유형의 대통령 이재명’ 기사가 화제”라며 이같이 밝혔다.그는 “이 기사는 대통령에 대한 60% 이상의 높은 지지율이 ‘정책의 일관성, 실용 외교, 파격 소통, 서번트 리더십’에 기인한다고 평가했다”며 “저 역시 이재명 대통령의 그러한 행정의 자세를 가슴에 새기고 실천하고자 노력해 왔다”고 강조했다.그러면서 “국민만을 바라보고 현장에서 답을 찾으며, 약속을 끝까지 실천하고, 권한을 특권이 아닌 책임으로 여기는 것. 그것이 행정의 존재 이유”라며 “지금까지 해온 것처럼 앞으로도 이재명 정부와 발맞춰 시민이 체감하는 변화를 만드는 데 온 힘을 다하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자