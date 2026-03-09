조주빈, 감옥서 받은 ​‘인성교육 상’ 자랑…임태희 “‘분노와 참담’ 2차 가해 용납 않겠다”

이미지 확대 임태희 경기도교육감 SNS 캡처

임태희 경기도교육감이 ‘박사방’ 운영자 조주빈이 교도소에서 받은 상장을 자랑한 것에 대해 “참담하다”고 심경을 밝혔다.임 교육감은 9일 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 ‘조주빈의 인성교육 우수상 자랑, 결코 용납하지 않겠습니다’라는 제목의 게시물을 올리며 이같이 전했다.그는 “최근 보도된 조주빈의 파렴치한 행태를 접하며 경기도 교육의 책임자로서 깊은 분노와 참담함을 느낀다”며 “우리 학생들의 영혼을 짓밟고 일상을 파괴했던 범죄자가 교도소 안에서 받은 상장을 ‘보물’이라 치켜세우며 자랑하고 있다”고 비판했다.이어 “이는 지금도 고통 속에 숨죽여 울고 있을 피해 학생들과 그 가족들을 향한 잔인한 2차 가해이자, 우리 사회의 상식과 교육의 가치를 정면으로 모독하는 일이다”라며 “교육은 인간다운 삶을 향한 뼈저린 ‘성찰’의 도구여야 한다. 인성교육 우수상을 훈장처럼 올리는 그 오만함은 우리 사회가 지켜야 할 정의를 비웃는 것과 다름없다”고 강조했다.임 교육감은 “범죄자가 해야 할 것은 상장 자랑이 아니라, 진심 어린 반성과 책임”이라며 “다시는 디지털 공간에서 우리 학생들의 인격이 유린당하는 일이 없도록, 상처받은 아이들이 회복할 수 있도록 교육감으로서 할 수 있는 모든 조치를 다하겠다”고 다짐했다.조씨는 미성년자 성 착취물을 텔레그램 대화방인 ‘박사방’에 유포해 징역 42년을 선고받고, 다른 범죄로 징역 5년을 추가로 확정받아 경북북부제1교도소(옛 청송교도소)에서 복역 중이다.그는 지난달 20일 교도소 내에서 실시한 인성교육에서 우수상을 받은 사실을 블로그에 공개하면서 큰 파장이 일었다. 블로그는 조씨가 대리인을 통해 개설한 것으로 알려졌다.안승순 기자