정장선 평택시장, 우즈벡 타슈켄트 국립경제대학교 명예교수 임명

안승순 기자
수정 2026-03-12 15:35
입력 2026-03-12 15:35
정장선 평택시장이 명예교수로 임명된 우즈베키스탄 타슈켄트 국립경제대학교에서 특별 강연을 하고 있다. (평택시 제공)
정장선 평택시장이 명예교수로 임명된 우즈베키스탄 타슈켄트 국립경제대학교에서 특별 강연을 하고 있다. (평택시 제공)


정장선 경기 평택시장이 11일 우즈베키스탄 타슈켄트 국립경제대학교(TSUE)로부터 명예교수(Honorary Professor)에 임명됐다.

타슈켄트 국립경제대학교는 90년 이상의 역사를 가진 우즈베키스탄 대표 경제 특성화 대학으로, 우즈베키스탄 정부 공인을 거쳐 정 시장에게 명예교수 직위를 부여했다.

그는 국회의원 시절부터 우즈베키스탄과의 교류 확대에 관심을 갖고 경제·산업 협력 기반을 넓히는 데 힘써 왔으며, 평택시장 취임 이후에도 우즈베키스탄 시르다리아주와 우호 교류 협약을 체결하는 등 양 지역 간 교류를 확대해 왔다.

실제 이번 우즈베키스탄 방문(10일~15일)에서도 정 시장은 평택 지역 기업인들과 함께 현지를 찾아 경제 협력 확대 방안을 모색했으며, 이 과정에서 평택상공회의소와 우즈벡상공회의소가 경제 협력 양해각서(MOU)를 11일 체결해 향후 기업 간 교류와 투자 협력을 강화하기로 했다.

타슈켄트 국립경제대학교에서 특별 강연에 나선 정 시장은 “우즈베키스탄을 대표하는 대학교에서 명예교수로 임명돼 매우 자랑스럽다”면서 “앞으로도 책임감을 갖고 도시와 도시, 국가와 국가를 잇는 다리 역할을 충실히 수행하겠다”라고 밝혔다.

이어 “한국과 우즈베키스탄의 협력이 더 전략적이고 지속 가능한 동반자 관계로 강화되어야 한다”면서 “도시와 도시의 협력을 통해 양국의 관계가 더욱 발전해 나가길 기대한다”라고 덧붙였다.

안승순 기자
