이재준 수원시장, “대한민국 민주주의 다시 섰다…낮은 자세로 귀 기울이겠다”

이미지 확대 이재준 수원시장 SNS 캡처

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이재준 수원특례시장이 “대한민국 민주주의가 다시 바로 섰다”며 “낮은 자세로 시민들의 이야기를 듣겠다”고 밝혔다.이 시장은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 <국민이 다시 세운 대한민국, 이재명 정부가 완성합니다> 글을 통해 이같이 썼다.그는 “우리나라 민주주의 순위가 2024년 41위에서 2025년 22위로 19계단 상승했다”며 “계엄으로 인해 독재화가 진행 중인 국가로까지 평가받았던 치욕을 국민이 씻어냈다”고 강조했다.그러면서 “국민이 빛의 혁명으로 다시 세운 대한민국을 이재명 정부가 완성하고 있다”며 “권력은 낮추고 국민을 중심에 둔 이재명 대통령의 국정 운영 방식이 대한민국 곳곳에 변화를 일으키고 있다”고 평가했다.마지막으로 “수원도 같은 방향으로 가겠다. 시민 한 분 한 분의 이야기에 더 낮은 자세로 귀 기울이겠다.”고 다짐했다.스웨덴 예테보리대학 산하 민주주의 다양성 연구소(V-Dem)가 17일(현지 시각) 발표한 ‘민주주의 보고서 2026’에 따르면, 한국의 민주주의 지수 종합 순위는 지난해 41위에서 올해 22위로 크게 올랐다.안승순 기자