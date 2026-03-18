김동연 “이재명 정부의 현장 책임자 경기도가 부동산 안정화·정상화 해낼 것”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

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김동연 경기도지사가 “이재명 정부의 현장 책임자로서 경기도가 부동산 안정화, 정상화를 이뤄내겠다”고 밝혔다.김 지사는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이재명 대통령의 전날 엑스(X·옛 트위터) 글을 첨부하며 이같이 적었다.그는 “(이재명) 대통령께서 부동산 ‘사기대출’에 대해 강력 경고하셨다”며 “(부동산 사기대출은) 자금이 꼭 필요한 사업자의 기회를 가로채는 행태이자, 서민의 주거 안정을 교란하는 이중의 민생경제 범죄”라고 못 박았다.그러면서 “경기도는 집값 담합과 띄우기, 전세사기를 비롯한 모든 부동산 시장 교란 세력과의 전면전을 선포했다”며 “최대 5억 원의 신고 포상금을 걸고 불법과 편법, 시장의 반칙을 샅샅이 추적 중”이라고 덧붙였다.이재명 대통령은 17일 개인 사업자용 대출을 받아 부동산을 구입하는 사례가 늘고 있는 점을 거론하며 “국민주권정부는 편법·탈법을 결코 용인하지 않으니 최소한 이 순간부터는 자제하기 바란다”고 경고했다.이어 “부동산 투기 자금으로 쓰려고 부동산 구입자금 대출을 하지 않으려는 금융기관에서 사업자금이라 속이고 대출받아 (대출금을) 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사처벌 된다”고 강조했다.안승순 기자