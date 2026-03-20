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김동연, “李 대통령의 서울-양평 고속도로 재개 ‘환영’…2차 특검 적극 협력할 것”

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안승순 기자
수정 2026-03-20 15:59
입력 2026-03-20 15:59
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김동연 경기도지사 SNS 캡처
김동연 경기도지사 SNS 캡처


김동연 경기도지사가 “이재명 대통령님의 서울-양평고속도로 사업 재개 결정을 환영한다”고 밝혔다.

김 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “저는 그동안 수차례 양평고속도로 현장을 찾아 조속한 원안 추진을 촉구했다”며 “국민주권 정부 출범 이후에도 국토부 장관을 만난 자리에서 신속한 사업 재개를 요청했다”고 썼다.

그러면서 “김건희 일가의 탐욕에 도민과 국민이 겪은 피해가 크다”며 “늦어진 만큼 속도를 내야 한다”고 강조했다.

이어 “경기도는 국토부와 적극 협의해 주민의 숙원을 해결하고 수도권 교통난 해소를 위해 노력하겠다”며 “아울러 2차 특검의 진상규명에도 적극 협력하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이날 홍익표 청와대 정무수석은 “이재명 대통령이 서울~양평 고속도로 사업을 재개할 것을 지시했다”고 밝혔다.

해당 사업은 2023년 불거진 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 일가에 대한 ‘양평 고속도로 변경 특혜 의혹’으로 약 3년간 추진이 중단됐다.

안승순 기자
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