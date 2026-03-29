김동연, “위안부 피해자 할머니의 용기와 뜻 영원히 기억할 것”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

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김동연 경기도지사가 29일 일본군 ‘위안부’ 피해자 A씨가 전날 별세한 것과 관련해 “마지막 인사를 드리고 오는 길”이라며 “할머니의 용기와 뜻을 영원히 기억하겠다”고 다짐했다.김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “일제 강제동원의 아픈 역사를 온몸으로 견디며 증언해오신 그 용기와 뜻을 영원히 기억하겠다”며 “할머니께서 남기신 평화와 인권의 가치를 굳게 이어가겠다”고 밝혔다.이어 “경기도에는 이제 한 분의 할머니만 살아 계시다. 명예와 존엄을 지켜드리는 일에 한 치의 부족함도 없도록 끝까지 모든 책임을 다하겠다”고 약속했다.그러면서 “할머니께서 전해주신 용기와 가치를 가슴에 새기고 우리에게 남겨진 숙제, 반드시 풀어내겠다”며 “할머니, 부디 편히 쉬십시오”라고 덧붙였다.성평등가족부는 전날 일본 위안부 피해자 할머니 A씨의 별세 소식을 알렸다. 다만 유가족의 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.안승순 기자