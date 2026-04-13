임태희 교육감 “학생에 선생님 피습, 참담하고 충격적…강력한 처벌 뒤따라야”

충남의 한 고등학교에서 교사가 학생에게 피습당한 사건과 관련해 임태희 경기도교육감이 참담하고 충격적인 사건이라며 강력한 처벌을 촉구했다.
임 교육감은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “그 어느 곳보다 안전해야 할 학교 현장에서 일어난 잔혹한 범죄는 어떠한 이유로도 결코 용납될 수 없다”라며 이같이 밝혔다.
그는 “철저한 진상 규명과 함께, 가장 엄중하고 강력한 처벌이 뒤따라야 할 것”이라며 “선생님의 신체적 상처도 크겠지만, 처참히 무너져 내렸을 교사로서의 자긍심과 앞으로 다시 교단에 서실 때 느낄 두려움을 어떻게 치유할 수 있을지 몹시 가슴이 아프다”고 덧붙였다.
이어 “선생님의 빠른 쾌유를 간절히 기원한다”고 전했다.
한편 이날 오전 8시 44분쯤 해당 고등학교 교장실에서 고3 A군이 30대 남성 교사 B씨를 향해 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 학교 밖으로 달아났다가 자수했다.
흉기에 찔린 B씨는 주로 등을 다쳐 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 상태로 확인됐다.
경찰 조사 결과 A군은 피해 교사와의 갈등을 겪던 중 이날 교장을 통해 B씨와의 면담을 요청했고, 교장실에서 교장이 자리를 비운 사이 미리 준비한 흉기를 이용해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
고3 학생이 교사에게 흉기를 휘두른 장소는?