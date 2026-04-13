임태희 교육감 “학생에 선생님 피습, 참담하고 충격적…강력한 처벌 뒤따라야”

이미지 확대 임태희 경기도교육감 SNS 캡처

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충남의 한 고등학교에서 교사가 학생에게 피습당한 사건과 관련해 임태희 경기도교육감이 참담하고 충격적인 사건이라며 강력한 처벌을 촉구했다.임 교육감은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “​그 어느 곳보다 안전해야 할 학교 현장에서 일어난 잔혹한 범죄는 어떠한 이유로도 결코 용납될 수 없다”라며 이같이 밝혔다.그는 “철저한 진상 규명과 함께, 가장 엄중하고 강력한 처벌이 뒤따라야 할 것”이라며 “​선생님의 신체적 상처도 크겠지만, 처참히 무너져 내렸을 교사로서의 자긍심과 앞으로 다시 교단에 서실 때 느낄 두려움을 어떻게 치유할 수 있을지 몹시 가슴이 아프다”고 덧붙였다.이어 “선생님의 빠른 쾌유를 간절히 기원한다”고 전했다.한편 이날 오전 8시 44분쯤 해당 고등학교 교장실에서 고3 A군이 30대 남성 교사 B씨를 향해 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 학교 밖으로 달아났다가 자수했다.흉기에 찔린 B씨는 주로 등을 다쳐 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 상태로 확인됐다.경찰 조사 결과 A군은 피해 교사와의 갈등을 겪던 중 이날 교장을 통해 B씨와의 면담을 요청했고, 교장실에서 교장이 자리를 비운 사이 미리 준비한 흉기를 이용해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.안승순 기자