김동연 지사 “힘들더라도 고유가 피해지원금 지급, 현장에서 잘 해달라”

세줄 요약 고유가 피해지원금 1차 접수 시작

김동연 지사, 현장 방문해 직원 격려

지원금 차등 지급·요일제 신청 안내

이미지 확대 김동연 경기도지사가 27일 오전 안양시 관양동 행정복지센터에서 한 직원과 대화하고 있다. (경기도 제공)

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27일부터 ‘고유가 피해지원금’ 1차 접수가 시작된 가운데 김동연 경기도지사가 현장을 찾아 담당 직원 등을 격려했다.이날 오전 안양시 관양동 행정복지센터를 찾은 김 지사는 “정부가 여러 가지 어려운 경제 여건, 전쟁 등 속에서 추경으로 어렵게 만든 제도인 만큼 힘들더라도 현장에서 잘 해주길 바란다”며 “지원금 지급이 원활하게 되도록 하자”고 당부했다.‘고유가 피해지원금’ 1차 접수 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등이다. 지원 금액은 소득 계층과 거주 지역에 따라 맞춤형으로 차등 지급된다. 수도권에 거주하는 기초생활수급자에게는 55만원, 차상위계층과 한부모가족에게는 45만원을 지원한다. 다만 인구감소지역인 가평군과 연천군 거주자에게는 각 5만원이 추가된다.신청 기간은 5월 8일까지며, 첫 주인 4월 27일부터 30일까지는 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제를 시행한다. 끝자리가 1과 6은 월요일, 2와 7은 화요일, 3과 8은 수요일, 4·5·9·0은 목요일에 신청할 수 있다. 5월 1일부터는 요일과 무관하게 누구나 신청할 수 있다.온라인 신청이나 방문이 어려운 도민을 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’도 제공한다.안승순 기자