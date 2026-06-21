김동연 “함께 다져온 ‘경기북부의 시간’, 이제 더 힘차게 시작됩니다!”

세줄 요약 국방부 군사시설 규제 개선 발표 환영

경기북부 주민 희생에 대한 감사 표명

접경지역 평화지대·성장동력 도약 기대

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

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김동연 경기도지사가 국방부의 <군사시설 규제 개선 정책> 발표에 대해 “접경지역 규제의 문이 열립니다. 경기북부의 심장이 뜁니다”라고 밝혔다.김 지사는 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “70여 년간 국가 안보를 위해 희생을 감내해 온 경기북부 주민들께 더없이 기쁜 소식이다. 국방부의 전향적인 결단에 깊이 감사드린다”라며 이같이 적었다.그러면서 “지난 4년, 경기북부의 잠재력을 깨우는 데에 진심을 쏟았던 저로서도 감회가 남다르다”며 “경기도는 매년 두 차례씩 조정이 필요한 군사시설 보호구역을 직접 발굴해 국방부에 건의하고, 국무조정실과 행정안전부를 발로 뛰며 제한보호구역의 전면 해제를 요청해 왔다. 국회와도 긴밀히 협력하며 끊임없이 문을 두드린 끝에, 도민과 함께 이 값진 변화를 만들어 냈다”고 강조했다.이어 “이번 규제 완화는 접경지역이 한반도의 새로운 ‘평화지대’이자 대한민국 신성장동력으로 도약하는 출발점이 되리라 확신한다”며 “새롭게 열린 기회가 도민 삶의 변화로 이어질 때까지, 민선9기 새 도정에서도 경기도의 노력은 계속될 것”이라고 덧붙였다.마지막으로 “오늘의 결실은 오랜 세월 묵묵히 희생하며 경기북부를 지켜오신 주민 여러분 덕분이다. 진심으로 감사드린다”며 글을 맺었다.안승순 기자