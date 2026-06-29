추미애, 이재명의 ‘반도체 속도전’ 적극 환영…“반도체 초격차 경기도가 앞장설 것”

세줄 요약 정부 메가 프로젝트 환영 및 반도체 속도전 지지

용인 팹 조기 추진 평가와 초격차 확대 강조

전력 공급 안정, 중앙정부 협력 약속

이미지 확대 추미애 경기도지사 당선인 SNS 캡처

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추미애 경기도지사 당선인이 29일 정부가 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 적극 환영한다는 뜻을 나타냈다.추 당선인은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “삼성전자와 SK하이닉스도 정부 정책에 발맞춰 용인 반도체 팹 조성 시기를 앞당기겠다고 밝혔다”며 “대한민국 반도체 초격차를 더욱 앞당길 중요한 결단이다”라고 평가했다.그러면서 “(반도체) 속도전의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다”며 “태양광·풍력·조력·수력 등 다양한 에너지원을 활용한 안정적 전력 공급에 힘쓰고 기업의 투자와 공장 가동이 전력 문제로 지연되지 않도록 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다”고 강조했다.이어 “경기도는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 ASML·AMAT·램리서치·TEL·KLA·ASM 등 글로벌 기업, 그리고 수천 개 소부장 기업이 집결한 대한민국 반도체 산업의 심장이다”며 “이 심장이 더 힘차고 빠르게 뛸 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.그는 마지막으로 “반도체 초격차 대한민국, 공정·혁신·포용의 경기도가 앞장서겠다”고 적었다.안승순 기자